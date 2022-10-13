مائل للبرودة فى أول الليل.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 13-10- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الأول، مائل للبرودة آخر الليل.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى



القاهرة 28 21



الإسكندرية 27 20



الإسماعيلية 30 18



الدقهلية 29 21



الغردقة 30 22



المنيا 30 19