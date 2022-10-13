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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التريلا بلعت العربيات.. حادث مرعب على الطريق الدائري في الجيزة| القصة الكاملة

حادث الطريق الدائري
حادث الطريق الدائري

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية التفاصيل الكاملة في حادث الطريق الدائري بالمريوطية، الذي نتج عنه مصرع شخص وإصابة 6 آخرين جراء تصادم سيارة نقل تريلا بـ 10 سيارات.

شهدت ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، على الطريق الدائري حادث مفجع، حين اصطدمت سيارة نقل تريلا بـ 10 سيارات أخرى بمنطقة المريوطية بالقرب من الرماية، وهو ما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في الحادث.

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مصرع شخص وإصابة 6 في حادث الطريق الدائري

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق السيارة النقل المتسببة في حادث اصطدامها بعدد من السيارات على الطريق الدائري بنطاق المريوطية بالقرب من مخرج الرماية.

وكانت الحصيلة الأولية في حادث الطريق الدائري أسفرت عن إصابة نحو شخصين، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل بمقطورة مع عدد من السيارات أخرى على الطريق بالقرب من مخرج الرماية، وهو ما نتج عنه تأثر الحركة المرورية وتهشم السيارات.

 

وشهد الطريق الدائري في نطاق الجيزة، اصطدام سيارة نقل تريلا بعدد من السيارات بنطاق المريوطية بالقرب من مخرج الرماية، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق أفادوا باصطدام سيارة نقل بعدد من السيارات ووقوع مصابين، على الطريق الدائري بالمريوطية.

حادث الطريق الدائري

القصة الكاملة.. تصادم نقل وعدد من السيارات على الطريق الدائري

وتم الدفع بالخدمات المرورية والأوناش وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لسرعة نقل المصابين ورفع حطام حادث الطريق الدائري وتسيير الحركة المرورية، وبالانتقال كشفت المعاينة الأولية في حادث الطريق الدائري اصطدام سيارة نقل مع عدد من السيارات ووقوع مصابين جراء الحادث.

نتج عن حادث الطريق الدائري مصرع شخص وإصابة 6 آخرين وتهشم عدد من السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، وتجنيب السيارات لتسيير الحركة المرورية على الطريق الدائري بالمريوطية، وتحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

حادث الطريق الدائري 

تصادم سيارتين ربع نقل على طريق أسيوط الغربي

وكان طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة العياط، شهد حادث تصادم سيارتين ربع نقل، حيث تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغا أفاد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، ووقوع مصابين وضحايا في الحادث، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث.

وبالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بها فتيات "عاملات" في الصندوق الخلفي، ونتج عن الاصطدام مصرع 4 فتيات في الحادث وإصابة نحو 13 شخصا بسحجات وكدمات وكسور متفرقة في انحاء الجسد، وتلفيات في السيارتين.

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وشرحت التحريات الأمنية أن إحدى السيارات اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما نتج عنه اصطدام السيارة الثانية بها من الخلف وهو ما نتج عنه مصرع 4 فتيات في الحادث وإصابة قائد إحدى السيارات الربع نقل وعامل و11 فتاة.

تم نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج ورفع حطام الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الاجراءات القانونية.

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