عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محتلا المركز الرابع.. إيرادات فيلم حظك اليوم في ثاني أيام عرضه

حظك اليوم
حظك اليوم

تمكن فيلم حظك اليوم من بطولة الفنان كريم قاسم، من احتلال المركز الرابع في شباك التذاكر في ثاني أيام عرضه.

وحققت إيرادات ليلة أمس الأربعاء، 29915 جنيه فقط ليتفوق عليه كل من أفلام فضل ونعمة من بطولة هند صبري وماجد الكدواني، وفيلم كيرة والجن من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم عمهم من بطولة عادل إمام.

زتبدأ أحداث فيلم حظك اليوم بتعرف الانفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.


الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني . 

الجدير بالذكر ان هدي المفتي يعرض لها في السينمات حاليا اربعة اعمال سينمائية هما كيرة والجن وعمهم ويحبك ، بالاضافه الي حظك اليوم . 

حظك اليوم كريم عبد العزيز كريم قاسم شباك التذاكر ماجد الكدواني فيلم كيرة والجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

مفاجأة عن سداد عقوبة كهربا.. وقيمة عقد رعاية الأهلي.. فيديو

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء

عجن العربيات.. ضبط سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري|فيديو

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

بث مباشر .. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية

ترشيحاتنا

وصول وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية

للأرامل والمستحقين.. 6 حالات للجمع بين أكثر من معاش بالقانون الجديد

عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.. ترامب يهدد بالكشف عن معلومات سرية

لتوفير علاج آمن وفعال.. مدبولي يتابع مع رئيس هيئة الدواء ملفات العمل

الرئيس السيسي يصل مقر الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.. فيديو

تبدأ من 20 ألف دولار.. شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2024 بتقنيات أعلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا لألم المفاصل.. وصفة لن تكلفك 5 جنيهات مفعولها خارق

الكوليسترول يقتلك بالبطيء.. علامة في قدمك تنذر بخطر انسداد الشرايين

عبقرية كلوب.. لماذا تألق محمد صلاح في ليلة الهاتريك ؟

الميكروبات بتخاف منه.. هاني الناظر ينصح بتناول هذا المشروب

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ