محتلا المركز الرابع.. إيرادات فيلم حظك اليوم في ثاني أيام عرضه

تمكن فيلم حظك اليوم من بطولة الفنان كريم قاسم، من احتلال المركز الرابع في شباك التذاكر في ثاني أيام عرضه.

وحققت إيرادات ليلة أمس الأربعاء، 29915 جنيه فقط ليتفوق عليه كل من أفلام فضل ونعمة من بطولة هند صبري وماجد الكدواني، وفيلم كيرة والجن من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم عمهم من بطولة عادل إمام.

زتبدأ أحداث فيلم حظك اليوم بتعرف الانفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.



الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني .

الجدير بالذكر ان هدي المفتي يعرض لها في السينمات حاليا اربعة اعمال سينمائية هما كيرة والجن وعمهم ويحبك ، بالاضافه الي حظك اليوم .