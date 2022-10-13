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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

انقلاب سيارة بالمنيا
انقلاب سيارة بالمنيا صوره أرشيفية

أصيب 3 أشخاص إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق المؤدي للمنطقة الصناعية بالمنيا وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب سيارة ملاكي بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، وإصابة 3 أشخاص.

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بإنتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: محمد. ر 23 سنه وعبد الرحمن. م 29 سنه مهندس وشخص ثالث جاري التعرف عليه، وتنوعت الإصابات بين اشتباه كسر وإرتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج، كما تم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

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