لحظة تقديم التحية لـ طابور العرض العسكري في حفل تخرج الدفعات الجديدة

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية، التحية لـ طابور العرض العسكري.

وتقدم طابور العرض علم القوات المسلحة، ومجموعة أعلام كتائب وسرايا الكليات العسكرية.

وتقدم الطابور على مرش نشيد الجيش، كلمات الشاعر فاروق جويدة، وألحان الموسيقار كمال الطويل.

وقدم طلبة الكليات العسكرية خلال الاحتفال بمجموعة من العروض الرياضية والقتالية المتلاحمة والدفاع عن النفس والدرجات، كما أدي الطبية، التدريبات البدنية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و رسم طلاب دفعة جديدة من الكلية العسكرية، بأجسادهم 6 أكتوبر، تخليدا للذكرى الـ49 لحرب أكتوبر، فضلا عن تقدم فريق الفروسية للكلية الحربية من القسم النهائي يظهرون هيئات الزي المختلفة واعلام العلية الحربية على مر العصور، منها عصر محمد على والعصر الملكي والعصر الحديث، حاملين اعلام الكلية العسكرية.

وشهد الحفل عروضا استعراضية لجنود القوات المسلحة من طائرات الهليكوبتر يحملون علم مصر وأعلام القوات المسلحة، وعروض عسكرية قتالية مرددين: "حى على الفلاح" والنشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية .

وانطلاق المقاتلين وهم يستقلون دراجاتهم الهوائية في دقة وتناغم في الأداء، مُشكلين بأجسادهم علم مصر، واستعرض الطلاب المقاتلون مهاراتهم وتوحيدهم في قيادة الدراجات.