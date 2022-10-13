تعليم القليوبية يؤكد على حسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور

أجرت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، زيارة ميدانية لمدارس إدارة قليوب التعليمية،طد

وتفقدت مدرسة الشهيد حاتم الغمراوي الإبتدائية المشتركة بطنان، ومدرسة إبراهيم سلامة التجريبية للغات، ومدرسة طنان الإعدادية بنات، وكان في استقبالها هشام العتمونى مدير إدارة قليوب التعليمية.



كما تفقدت مدير تعليم القليوبية يرافقها سند حفنى مدير التعليم الابتدائى بالمديرية وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة الفصول الدراسية ودورات المياه للتأكد من النظافة العامة والتنبيه علي تفعيل الحضور والانصراف وتفعيل اليوم الرياضي والأنشطة التربوية، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ لضمان حسن سير العملية التعليمية وانضباطها.



وشددت، علي مديري المدارس بضرورة المتابعة الجيدة للفصول يوميا ومتابعة المعلمين وعمل اجتماعات دورية للمعلمين لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحديثة في التدريس.

كما تابعت معمل الحاسب الآلي وحجرة الوسائط المتعددة ومعامل العلوم وحجرات الأنشطة، كما تابعت قاعات رياض الأطفال والأركان التعليمية والألعاب، وشددت علي الاهتمام بنظافة وتجديد الألعاب للحفاظ علي أمن وسلامة أطفالنا.



وشددت، علي عدم الضرب في المدارس نهائيا وعدم إهانة الطلبة والطالبات وحسن معاملة الطلبة وحسن معاملة أولياء الأمور وحسن استقبالهم لتحسين التواصل الفعال مع أولياء الأمور.