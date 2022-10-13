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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. قطع الكهرباء عن 5 مناطق بطوخ في القليوبية

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم الخميس على مغذى ميت كنانة لإجراء صيانة طارئة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الأعمال.

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وقالت الشركة أن المناطق المتأثرة بالفصل هى ( قرية ميت كنانة ، صرف الوحايشة ، عزبة العلمى ، والابيارى ، عزبة سعد بية).
من ناحية اخري قادت الدكتورة  إيمان ريان نائب محافظ القليوبية حملة لإزالة الاشغالات بمدينة قليوب ، شملت مناطق بحرى السكة الحديد ومنطقه الحكر والباكيات وعزبة الغنامة.
وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة الإعلانات المخالفة غير المرخصة والتاندات وجار المتابعة المستمرة للمنطقة.
وبدأت " ريان " جولتها بإزالة الإشغالات بسوق بحرى السكة الحديد وتنظيف أماكن البائعين المتجولين فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأسـفـرت الحملة عـن تحرير ( ١٢) محضر إشغال للمخالفين.
كما شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر حملة لأعمال التطهير بمختلف مناطق المدينة حفاظا على صحة المواطنين.
وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بالاشتراك مع الإدارة الصحية بحملة رش ومكافحة الحشرات والناموس والذباب بكافة مناطق المركز والمدينة.
وأكد رئيس مركز ومدينة كفر شكر ، استمرار جهود الحملة بالتعاون مع الإدارة الصحية، وذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

القليوبية ميت كنانة الوحايشة محافظ القليوبية قليوب

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