القليوبية .. قطع التيار الكهربائى عن 7 مناطق بمدينة طوخ

أعلنت شركة كهرباء القليوبية طع الكهرباء اليوم الثلاثاء على مغذى الكسابية لتحميل أبراج جهد متوسط من الساعة 10 صباحاً وحتى إنتهاء الأعمال.

وقالت الشركة ان المناطق المتأثرة بالفصل هى "عزبة الضلال - عزبة رفعت ربيع - عزبة نسيم - عزبة إبراهيم شلبى - عرب الرواشدة - عزبة أبوالدهب - عزبة عبدالعزيز عليان ".

وطالبت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الإنقطاع.

من ناحية اخرى شنت مديرية الصحة في القليوبية، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية حملة مكبرة على مراكز علاج الإدمان بالعبور، وذلك بناء على تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وقالت المديرية أنه تم المرور على 6 مراكز لعلاج الإدمان، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 5 مراكز منها يتم إدارتها بدون ترخيص، وتم تحرير 5 محاضر عدم وجود ترخيص، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وجاري استخراج قرار غلق إداري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين للجنة وجود مركز واحد حاصل على ترخيص من إدارة العلاج الحر بالمديرية وتم عمل 1 محضر إداري لوجود سلبيات جسيمة وعدم إتباع أساليب مكافحة العدوى، وتم التنبيه مشددًا بتلافي هذه السلبيات.