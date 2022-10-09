حبس المتهم بقتل ابنته وإلقائها فى مياه المجارى بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بالقليوبية بحبس أب واثنين أخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بقتل ابنة الأول بمساعدة شقيقها وخالها، بسبب مشادة كلامية وإلقائها في أحد المجاري المائية للتخلص منها.



كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض العثور على جثة احدى السيدات جثة هامدة وملقاة فى احد المجارى المائية فى شبرا الخيمة حيث تبين انها سيدة من شبرا الخيمة قام والدة بقتلها ثم استعان بشقيقها وخالها لنقل الجثة بتوك توك والقاءها فى احد المجارى المائية للتخلص منها وتم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى مامور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة إحدى السيدات ملقاه فى إحدى المجارى المائية بدائرة القسم.

وتم اخطار مديرية امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية الامن وتوصلت التحريات الى تحديد شخصية المجنى عليها وبإستدعاء والدها ومناقشته قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجلتة المجنى عليها فقام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب بعصا خشبية فأحدث إصابتها بجرح قطعى بالرأس ، مما أدى لوفاتها فإستعان بـشقيقها و خالها وقاموا بنقل الجثة بإستخدام مركبة "توك توك" وإلقائها بمكان العثور ، كما أضاف والد المتوفاة بتخلصه من العصا الخشبية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة و أرشدا على مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق