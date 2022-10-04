وفاة طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى ببنها

توفى الطالب محمد دسوقي طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى ببنها ، ونعى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، الطالب المتوفى .

كما نعى أيضا الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب ، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين بالجامعة، وفاة الطالب.

وأعربت الجامعة في بيان لها عن بالغ حزنها الشديد و تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه الفردوس الأعلى ، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان