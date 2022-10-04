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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى ببنها

المتوفى
المتوفى

توفى الطالب محمد دسوقي طالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى ببنها ، ونعى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، الطالب المتوفى .

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كما نعى أيضا الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمود عراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب ، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة ، والأمناء المساعدين بالجامعة، وفاة الطالب.
وأعربت الجامعة في بيان لها عن بالغ حزنها الشديد و تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يسكنه الفردوس الأعلى ، وأن يلهم أهله وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان

بنها رئيس جامعة بنها الدراسات العليا جامعة بنها كلية الطب البشري

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