ضبط 28 قطعة سلاح نارى فى حملة بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 تاجر مخدرات و28 قطعة سلاح نارى وأبيض وتولت الجهات المختصة التحقيق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى يفيد قيام حملة مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين واستهدفت الحملة جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.



واسفرت عن ضبط 35 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة كما تم ضبط 28 قطعة سلاح نارى وأبيض وتنفيذ 5483 حكما قضائيا متنوع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق .