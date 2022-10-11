لصيانة وغسيل الشبكات.. انقطاع مياه الشرب عن بنها بالقليوبية 7 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة بنها وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر الجارى وحتى الساعة الرابعة فجر الأربعاء.



وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



من ناحية أخرى، قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية حملة لإزالة الاشغالات بمدينة قليوب ، شملت مناطق بحرى السكة الحديد ومنطقه الحكر والباكيات وعزبة الغنامة.



وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة الإعلانات المخالفة غير المرخصة والتاندات وجار المتابعة المستمرة للمنطقة.



وبدأت " ريان " جولتها بإزالة الإشغالات بسوق بحرى السكة الحديد وتنظيف أماكن البائعين المتجولين فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأسـفـرت الحملة عـن تحرير ( ١٢) محضر إشغال للمخالفين.



كما شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر حملة لأعمال التطهير بمختلف مناطق المدينة حفاظا على صحة المواطنين.



وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة بالاشتراك مع الإدارة الصحية بحملة رش ومكافحة الحشرات والناموس والذباب بكافة مناطق المركز والمدينة.



وأكد رئيس مركز ومدينة كفر شكر ، استمرار جهود الحملة بالتعاون مع الإدارة الصحية، وذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.