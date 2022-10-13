الزمالك يفقد عبد الله جمعة أمام فلامبو البوروندي.. تفاصيل

تأكد غياب عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فلامبو البوروندي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

ويعاني اللاعب من إصابة بكدمة قوية في الكاحل تسببت في غيابه عن مباراة الذهاب بين الفريقين.

وفي نفس الوقت سيستمر غياب محمود حمدي الونش مدافع الأبيض بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة ومواصلته للبرنامج التأهيلي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم الخميس بالإسكندرية استعدادا للمباراة فلامبو البروندي المقبلة في إياب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وكان الفريق فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم ببرج العرب بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.

