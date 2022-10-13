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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبيرة تجميل تكشف طرق الحفاظ على البشرة في فصل الشتاء

صدى البلد

مع دخول الشتاء تحتاج كل امرأة الحفاظ بشرتها خاصة أن تتأثر بعوامل الجو الحيطة به ، لذلك تحرص دائما كل فتاة الاهتمام بنضارة البشرة واشراقتها حتي لا تتعرض للمشاكل مع ازدياد برودة الجو ؛ وقد تختلف كل بشرة عن الأخري في التعامل مع الحساسية والأجواء التي تعيش فيها بفضل عامل الجو مما تعطي الفتاة اهتماما خاصا للبشرة عن فصول السنة ونصحت خبيرة التجميل منيرة عن أهم العناية بالبشرة لكي تستفيد في هذا الفصل المتقلب في الخطوات التالية .

-الخطوة الأولي هي ترطيب البشرة ويأتي ذلك بعد استعمال الكريمات المرطبة ذات الجودة العالية خاصة أن حساسية البشرة تزداد في الشتاء وبالتالي تصبح بحاجة إلي الترطيب بشكل أكبر .


- استخدام الخلصات الطبيعية  خاصة أنها تساعد علي حماية البشرة وحيويتها من الضرر والتخلص من الشوائب بها كالبثور والحبوب أو البقع الداكنة حسب نوع الخلطة المستخدمة.

- ترطيب الشفاة خاصة أنها يزداد جفافها مع دخول فصل الشتاء فلابد من الانتظام في استخدام بلسم ومرطب الشفاه يوميا بشرط ألا تستخدمي   مرطب ثقيلا حتي لا يتسبب في إغلاق مسام البشرة.

-استخدام الكريم الواقي من أشعة الشمس خاصة أن بعض السيدات تعتقد بالخطأ ان استخدام مقتصر علي فصل الصيف فقط ولكن الحقيقية لابد من استخدامه باستمرار طوال العام ويكون وضعه علي الوجه قبل التعرض لأشعة الشمس بمدة لا تقل نص ساعة .

- لابد من  تقشير البشرة مرة كل أسبوع فهو يساعد في التخلص من الخلايا الميتة .

- يجب تنظيف بشرتك عن طريق استخدم منظف ذو جودة عالية لإزالة آثار المكياج والحفاظ علي بقاء البشرة كبديل جل تنظيف البشرة لأنه يزيد جفاف البشرة وتهيجها كنتيجة لحساسية البشرة التي تزيد في فصل الشتاء.

- يجب استخدام الزيوت لبشرتك واستخدامها قبل النوم للحفاظ علي البشرة بمظهر صحي وملمس ناعم.

- تناول الفيتامينات المكملة التي تساعد علي رطوبة البشرة والمحافظة علي توازن المياه داخل الجسم.

-ارتداء القفازات  والجوارب السميكة قبل الخروج من المنزل للمحافظة علي دفئ بشرتك لتجنب حدوث تشققات فيها نتيجة الجفاف والهواء البارد التي تتعرض له الأيدي.

-احرصي على تناول الخضروات والفواكه خاصة الغنية بفيتامين سي كالليمون والتفاح والبرتقال حيث تساعد علي حبس الرطوبة في بشرتك .

- الحث علي استخدام ماسك الأفوكادو واستخدامه مرة كل أسبوع فهو من افضل الوصفات الطبيعية للبشرة الجافة في فصل الشتاء لاحتوائه علي الأحماض الدهنية التي ترطب بشرتك وتعالجها من الجفاف.

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