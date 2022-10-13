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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو: نعتزم تقديم معدات مضادة للطائرات من دون طيار إلى أوكرانيا

صدى البلد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، ينس شتولتنبرج، اليوم/ الخميس/ إن الحلف الدفاعي يعتزم تسليم معدات مضادة للطائرات من دون طيار (الدرونز) إلى أوكرانيا.


وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن ذلك التطور يأتي في الوقت الذي طلبت فيه أوكرانيا من حلفائها الغربيين تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة بعد أن كثفت روسيا من استخدامها "طائرات كاميكازي بدون طيار" في عمليتها بأوكرانيا. 


ونقلت القناة الأمريكية عن شتولتنبرج قوله إن حلفاء الناتو "يعتزمون تقديم أنظمة متطورة، بما في ذلك المدفعية والدفاع الجوي والعربات المدرعة" إلى أوكرانيا، معرباً عن شكره لـ "جميع الحلفاء على مساهماتهم المهمة وحثهم على مواصلة التقدم"، ومضيفاً أنهم يقدمون "الوقود والملابس الشتوية والإمدادات الطبية كجزء من حزمة المساعدة الشاملة لحلف شمال الأطلسي".


وأوضح الأمين العام أيضاً أن الحلف الغربي سوف يقدم مئات من أجهزة التشويش التي يمكن أن تساعد في جعل الطائرات بدون طيار روسية وإيرانية الصنع "غير فعّالة". 
 

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