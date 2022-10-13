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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام لمنظمة الأوبك يبدأ زيارة إلى الجزائر.. السبت

أوبك
أوبك

 
أفادت صحيفة الجزائر دايلي بأن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)  هيثم الغيص يقوم في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر بزيارة عمل إلى الجزائر العاصمة.

وأشارت الصحيفة الي ان تلك الزيارة تأتي بدعوة من وزير الطاقة والمناجم الجزائري،  محمد عرقاب.

وسيعقد وزير الطاقة والمناجم والأمين العام لمنظمة أوبك اجتماع عمل حول أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المديين القصير والمتوسط.

وخلال زيارته، سيجري الغيص محادثات مع كبار المسؤولين في قطاع المحروقات في الجزائر، ولا سيما مع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أكدت  أن المملكة ترفض اعتبار قرار (أوبك+) بمثابة انحياز في صراعات دولية"، مشيرة إلى أن قرار (أوبك+) اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات.

وأعربت الخارجية السعودية ، في بيان أوردته قناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية التي لا تستند إلى الحقائق، موضحة أن التصريحات التي تنتقد السعودية لا تستند إلى الحقائق وتعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت.

وأوضحت الخارجية أن "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأمريكية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهرا حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية"، معلنة رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية.

وأضافت الخارجية السعودية أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبني على دوافع سياسية ضد أمريكا"، مؤكدة أن السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات التي تنتقد المملكة بعد قرار أوبك+ في الخامس من أكتوبر الجاري".

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