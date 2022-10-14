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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضبط أمريكي بتهمة تهريب تمساح

من نوع نادر .. ضبط أمريكي بتهمة تهريب تمساح

صدى البلد

نسمع كثيرا عن إكتشاف أمن المطارات بعض الخارجين عن القانون و الذي يحاولون في كثير من الأحيان تهريب مخدرات أو تحف أو مجوهرات، و لكن عثر أمن أحد المطارات في ألمانيا في حقيبة مواطن أمريكي الجنسية  تمساح  من نوع نادر . 
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن مواطن أمريكي أصاب السلطات في المطار في ألمانيا بحالة من الذهول و الرعب في نفس اللحظة، حينما اكتشف الأمن أنه يحاول تهريب تمساح من نوع نادر من ألمانيا إلى السنغافورة و لكن طريقة تهريبه كانت غريبة . 

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أوضحت الصحيفة أن سلطات الأمن في المطار في ألمانيا عثرت على تمساح صغير منت نوع نادر داخل حقيبة احد المسافرين أمريكي الجنسية من خلال وضعه داخل جهاز يعمل بالأشعة السينية فكشف الجهاز عن وجود التمساح بكل سهولة . 


قامت السلطات الأمنية بالتعامل مع الأمر، و التواصل مع جهات مختصة للتعامل مع التمساح الصغير و إخراجه من المطار بدون أي خسائر، و قامت الشرطة بإلقاء القبض على ذلك الشخص و إيداعه في السجن للتحقيق معه . 


جدير بالذكر ان ذلك المواطن اعترف في التحقيقات أنه كان يحاول تهريب التمساح من ألمانيا إلى السنغافورة 

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