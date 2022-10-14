تصريحات الرئيس السيسي خلال الاحتفال بتخريج دفعات من طلبة الكليات العسكرية تتصدر عناوين الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الجمعة بعدد من الموضوعات على رأسها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.



فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "الرئيس يمنح أوائل خريجى الكليات العسكرية نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية .. السيسى يصدق على قرار تعيين الخريجين برتبة ملازم تحت الاختبار".



منح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوائل الخريجين من الكليات العسكرية نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص فى أثناء الدراسة.



جاء ذلك خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



وصدق الرئيس على قرار تعيين خريجى الأكاديمية العسكرية المصرية دفعات 116 حربية، و73 بحرية، و89 جوية، و50 دفاع جوى، و115 حربية حاملى المؤهلات العليا والدفعة الأولى ضباط متخصصين وخريجى الدفعة 51 من الكلية العسكرية التكنولوجية فى رتبة ملازم تحت الاختبار.

فيما قالت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "الرئيس: قادرون على عبور الأزمات بسلام السيسى خلال تخريج دفعات الكليات العسكرية: «أنتم على قدر المسؤولية»".



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تقف على أرض صلبة وقادرة على تخطى جميع التحديات وعبور الأزمات التي يمر بها العالم أجمع، بفضل الأمن والاستقرار في البلاد.



وأضاف، خلال كلمته في الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، أمس، أن مصر نجحت في مواجهة الإرهاب، كما عبرت الكثير من الأزمات والتحديات في السابق، مستدركا: «المرحلة الصعبة الحالية التي نمر بها الآن سنعبرها بخير وسلام بفضل من الله، ونحن نتابع كل المصاعب التي يمر بها العالم أجمع، وليس مصر فقط».



وأضاف السيسي: «أزمة كورونا التي استمرت عامين، وكانت تصحبها توقعات غير متفائلة من المواطنين مرت آثارها بسلام.. واليوم نستطيع أن نقول إن تداعياتها وآثارها يمكن التعايش معها، وأيضا تلك الأزمة التي نعاصرها في الوقت الحالي حتى لو كانت لها آثار سلبية الآن لكنها أزمة وستنقضى بإذن الله»، منوها بأن ما يبقى هو الأوطان والبلاد والاستقرار والأمان والسلام، ولن تتقدم أي دولة في العالم وتعبر مشكلاتها سوى بالأمن والاستقرار.

في سياق آخر، حاورت "الأهرام" مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، السنغافوري دارين تانج، الذي زار مصر مؤخرا وحضر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية مع رئيس الوزراء، كما التقي الرئيس السيسي في ختام زيارته.



وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "دارين تانج مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية لـ« الأهرام »: الرئيس السيسى يدعم بقوة الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية" إن دارين تانج قال إن إستراتيجية مصر للملكية الفكرية جريئة وبعيدة النظر وشاملة، وتنظر إلى الملكية الفكرية من منظور أفقي لا عمودي. أي أنها ستتناول عمل العديد من الوزارات المختلفة، وكذلك أصحاب المصلحة من الصناعات والشركات ومراكز البحوث والقطاعات الأخرى. ولذلك سيكون التحدي هو التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة الكثيرين والجهات الفاعلة العديدة.

أما صحيفة الأخبار فقالت تحت عنوان "بالتعاون بين وزارتي الهجرة والإسكان.. تأهيل لسوق العمل للحاق بـ« مراكب النجاة»".



مرحلة ثانية من التدريب سيتم إطلاقها خلال أيام وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل وتشمل 675 من شباب محافظات الدقهلية والفيوم والبحيرة والغربية.



أعلنت ذلك وزارتا الدولة للهجرة والإسكان بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من الدورات التدريبية التي تؤهل الشباب لسوق العمل، من خلال تدريبهم على الحرف المطلوبة في الداخل والخارج، والتي تم تنفيذها ضمن بروتوكول التعاون بين الوزارتين، في إطار المبادرتين الرئاسيتين « حياة كريمة» و« مراكب النجاة».



وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، أن البروتوكول يهدف إلـى الـتـدريـب وتنفيذ مشروعات التمكين الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي للشباب والنساء وذوى الاحتياجات الخـاصـة، والـذي مـن شـأنـه دعـم الاقتصاد المحلى، وتوفير فرص عمل، وتنفيذ برامج التدريب والتوعية، لرفع وعى الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن المرحلة الأولى من الدورات التدريبية، تمت خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لجمع الشباب من أجل التدريب التوعوي والحرفي بمـحـافـظـات أسيوط، المنيا، كفر الشيخ، بني سويف، وتم تدريب 675 شاباً.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "رئيس الوزراء: أولوية لتوفير دواء فعال وآمن .. برنامج التطوير شركات الغزل والنسيج والنصر والدالة للأسمدة".



أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع صناعة الـدواء، باعتباره أحـد الـقـطـاعـات الجـاذبـة للاستثمار، مع العمل على تعظيم الإمكانات التي تمتلكها مصر بهدف دعم التنافسية العالمية في مجال صناعة الدواء ضمانا لتوفير دواء فعال وآمن للمواطنين.

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جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع د. تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة.. من جانبه عرض تامر عصام تقريراً تناول جهود هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الحالية، وبالأخص في التواصل مع شركاء الصناعة الدوليين، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية، وتوطين صناعة المستحضرات الطبية والحيوية.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تعمل وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصري، مع المساهمة في فتح أسواق جديدة، وزيادة حجم الصادرات الدوائية المصرية، فضلاً عن وضع مصر على خارطة سوق الدواء العالمية.. كما التقى رئيس مجلس الوزراء مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "٢٦ جامعة مصرية في تصنيف التايمز"

أعلنت وزارة التعليم العالي إدراج 26 جامعة مصرية تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي العالمية لعام 2023، وجاءت الجامعات المصرية بين 104 دول شملها التصنيف من بين1799 جامعة على مستوى العالم، وتصدرت جامعة أسوان قائمة الجامعات المصرية، وجاءت في المرتبة من (401 – 500)، تليها جامعتا دمياط وكفر الشيخ في المرتبة من (501 – 600)..

جاء ذلك في تقرير تلقاه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا حول ترتيب الجامعات.



ولفت التقرير إلى حصول 4 جامعات مصرية على المرتبة من (601 - 800)، وهي جامعات (بنها، الفيوم، المنصورة، والمنيا)، وحصول 9 جامعات مصرية على المرتبة من (801 - 1000)، وهي جامعات (الأزهر، الإسكندرية، الجامعة الأمريكية في مصر، بني سويف، القاهرة، قناة السويس، طنطا، الزقازيق، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا).

من جانبها قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "شاكر .. في تقرير من رئيس «القابضة للكهرباء»: 1.5 مليار جنيه استثمارات جديدة .. وقدرات الصعيد اتضاعفت 3 مرات .. نتائج غير مسبوقة في زيادة الطاقة.. وجنوب حلوان داخل الخدمة".



حققت شـركـات انـتـاج الكهرباء نتائج غير مسبوقة في زيادة كميات الطاقة المنتجة وخفض معدلات استهلاك الوقود والخروج الاضطراری للوحدات والتشغيل الاقتصادي الامثل للوحدات والانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير قطع الغيار بعد تنفيذ برنامج تكويد قطع الغيار الذي ادى لخفض المخزون الراكد منها.



أعلن ذلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة عقب التقرير الذي تلقاه امس من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي عقب اعتماد اعمال الميزانية العامة لشركة الوجه القبلي لانتاج الكهرباء حيث حققت ارتفاع القدرة الاسمية للشركة من 7154 ميجاوات إلى 7454م. وبزيادة قدرها 300م. وعن العام السابق - ارتفعت الطاقة المولدة من الشركة الى ۲۳۲٫۲۳۳ مليار كيلووات - ساعة بزيادة قدرها ٢.٤ ملياركيلووات - ساعة عن المستهدف بالموازنة عن العام السابق بمقدار ٢,٩ مليار كيلووات - ساعة.

بينما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "الصحة : توفير أحدث الأدوية لعلاج مرضى الأورام والإيدز"

أكد د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان دعم الجهود الوطنية لتوفير مختلف الأدوية للعديد من الأمراض، وكذلك مبادرات الصحة العامة على مدار السنوات الماضية، موضحا أن دور الشركة باعتبارها من أهم الشركات الأمريكية في مجال التقنيات الحيوية، والرائدة في بحوث اكتشاف وتطوير وتسويق العقاقير المبتكرة.

جاء ذلك خلال استقبالة وفدا من مسئولي شركة «جلياد للعلوم» Gilead Sciences ، لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي.

اوضح أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون في الاستفادة من أنواع الأدوية المطورة في عام 2022، لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية «الإيدز»، بما يساهم في دعم الخطة الوطنية لمكافحة هذا المرض، وتقديم أفضل الخدمات الطبية والوقائية للمرضى المتعايشين مع الفيروس.. مثمنا رغبة شركة «جلياد للعلوم» في دعم جهود الدولة المصرية في علاج العديد من الأمراض مثل الأورام، والتهابات الكبد الفيروسية، من خلال توفير أحدث العلاجات التي توصلت إليها الشركة في هذه المجالات.

أما صحيفة الشروق فقالت تحت عنوان "وزير الزراعة يبحث مع ممثل الفاو، مواجهة تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي .. الدول الصناعية الكبرى تسبب ٨٠٪ من الانبعاثات الحرارية وعليها مساندة الدول النامية"

بحث وزير الزراعة، السيد القصير، أمس، مع السفير جابرييل فيريرو، رئيس لجنة الأمن الغذائي منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، سبل مواجهة تحديات الأمن الغذائي بسبب الأزمات الدولية؛ سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك ظاهرة التغيرات المناخية، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والزراعة.

وقال القصير، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ50 للجنة الأمن الغذائي العالمي؛ بمقر منظمة الفاو بروما: إن العالم يواجه أزمات في الطاقة والغذاء والمياه؛ وهنا تأتى أهمية جهود لجنة الأمن الغذائي بالفاو، لدعم سلاسل الغذاء، ومساعدة الدول في وضع السياسات لمواجهة تلك الأزمات.

وأشار، في بيان أمس، إلى التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر، مستعرضا ندرة المياه ومحدودية الأرض الزراعية، بالإضافة إلى الزيادة السكانية، وتفتيت الحيازة، حيث يمتلك صغار المزارعين حوالي 70% من مساحة الأرض المنزرعة بمصر، الأمر الذي يستوجب على الدولة دعمهم بمستلزمات وتيسيرات تمويلية؛ بعضها بدون فائدة، كما هو الحال في مشروع تحديث نظم الرى.