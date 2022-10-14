تفريج الكرب واستجابة الدعاء.. خطيب بكفر الشيخ يوضح فضائل الصلاة على النبي

قال الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، إن الصلاة علي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الخيرات وباب عظيم من أبواب الطاعات وفضائل الصلاة والسلام علي سيدي رسول الله لا تحصي ولا تعد ولا يدرك عميم بركتها إلا من ذاق فمن ذاق عرف ومن عرف أدرك ومن أدرك بلغ المنزل.



وأضاف، صقر، خلال خطبة الجمعة اليوم، أن الصلاة على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - فيها راحة النفس والبال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتذوق حلاوة الإيمان حيث يقول نبينا -صلى الله عليه وسلم- : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا».



وتابع، قد أمرنا الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بالصلاة علي نبيه وصفوته من خلقه فقال: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)، ومن فضائل الصلاة علي نبينا -صلى الله عليه وسلم- نيل رحمة الله، وكذلك تفريج الكروب وإزالة الهموم ومغفرة السيئات ورفعه الدرجات.

وأشار إلى أن من فضائلها تشريف المصلي وإبلاغ سلامه الرسول -صلى الله عليه وسلم- ورد الرسول - عليه السلام- عليه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم (إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام)، وكذلك الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- سبب في إجابة الدعاء في الصلاة وغيرها، مضيفاً « نؤكد أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- من علامات محبته وتوقيره وتعظيمه.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين، واحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد العالمين».