الرعاية الصحية: مصر مستعدة لنقل خبراتها الطبية لدول إقليم شرق المتوسط

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فعاليات اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شرق المتوسط في دورته الـ (69)، وذلك بحضور وزراء صحة بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الإثنين والعشرين، وممثلون رفيعو المستوى من بلدان الإقليم، والمنظمات الشريكة، والمجتمع المدني.

وأشادت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية ورئيس الدورة الحالية للجنة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، خلال اجتماع اللجنة الإقليمية، بجهود مصر في رئاسة لجنة الخبراء، والتي ترأسها الدكتور أحمد السبكي، كأول خبير مصري يتم انتخابه بالإجماع لرئاسة هذه اللجنة، وذلك منذ بداية انعقادها عام 2006، والذي سوف يستمر في رئاستها حتى نهاية عام 2022.

وتوجه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بالشكر للدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لقيادته أعمال لجنة الخبراء، ولجنة صياغة القرارات للجنة وزراء الإقليم هذا العام.

وهنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لنجاح أعمال الدورة الـ (69) للجنة الإقليمية، مشيدًا بجهود منظمة الصحة العالمية ودعمها لتحسين وتطوير جودة خدمات الرعاية الصحية بمصر ودول الإقليم، ومساهماتها القوية في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة الماضية.

مصر في عهد الرئيس السيسي استعادت مكانتها الدولية

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن مصر في عهد الرئيس السيسي استعادت مكانتها الدولية، مؤكدًا أن مصر أصبحت نموذجا يُحتذى به في العديد من الملفات الصحية الهامة، ولافتًا إلى النجاح الذي حققته في المبادرات الصحية الرئاسية، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والقضاء على فيروس سي، والتعامل مع الجوائح الصحية كجائحة فيروس كورونا، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وتابع: أن استضافة مصر مؤتمر قمة المناخ <<COP27>> تتويج لمساعي مصر الدولية.

وأكد السبكي، أهمية أعمال الدورة الـ (69) لاجتماع اللجنة الإقليمية، بما ناقشته من موضوعات وتحديات وقضايا صحية ذات أولوية وأكثر إلحاحًا، وتبادل للخبرات والتجارب الناجحة للدول المشاركة، والخروج بقرارات وتوصيات ووضع استراتيجيات إقليمية موحدة، تستهدف بلوغ أهداف التنمية المستدامة في حقبة ما بعد "كوفيد_19"، وتسريع وتيرة التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الأمن الصحي، والصحة للجميع وبالجميع.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مصر تتمتع بنظام رعاية صحية قوي ومرن وفعال، وتمتلك قدرات تستطيع من خلالها نقل الخبرات لأيًا من الدول الأخرى، في مجال الرعاية الصحية، والتغطية الصحية الشاملة، وبناء الأنظمة الصحية الحديثة، وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.

وأكد السبكي، استعداد مصر الدائم للتعاون لنقل هذه الخبرات، مما يسهم في تعزيز تطوير منظومة الرعاية الصحية بدول الإقليم، والوصول إلى التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الصحي للشعوب، مؤكدًا أهمية تكاتف وتضافر الجهود لجعل نظم الرعاية الصحية بمصر ودول الإقليم أكثر تقدمًا وتطورًا وأكثر استجابة لمتطلبات المستقبل، مشيرًا إلى أن الصحة مهمة للجميع، وحق وأساس تنموي.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود منظمة الصحة العالمية لدعم مصر ودول الإقليم، لبناء نظم صحية قوية وفعالة قادرة على الاستجابة لتوفير تغطية صحية شاملة، تحقق المساواة والعدالة والأمن الصحي للشعوب، مع تقوية العلاقات بين الأنظمة الصحية المختلفة فيما بينها ومع القطاعات الخدمية الأخرى، للوصول إلى أهداف التنمية الشاملة المستدامة.

تجدر الإشارة، إلى أن الدكتور أحمد السبكي، ترأس لجنة الخبراء لاجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في دورتها الـ (69) لدول إقليم شرق المتوسط، وهو أول خبير مصري، تم انتخابه بالإجماع لرئاسة لجنة الخبراء للجنة الإقليمية للمنظمة، وذلك منذ بداية انعقادها في 2006، وأنه سوف يستمر في رئاسة هذه اللجنة حتى نهاية عام 2022.