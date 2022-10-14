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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

50 هدفا .. الأهلي كعبه عالي على الأندية التونسية قبل إياب المنستيري

مباراة الأهلي والاتحاد
مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الاتحاد المنستيري في إياب  دور الـ 32 ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا في رحلة البحث عن النجمة الحادية عشرة في تاريخه. 

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراته الثانية تحت قيادة الأخير أمام الاتحاد المنستيري في الرابعة غدا السبت على ملعب السلام.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا غدا السبت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

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خاض النادي الأهلي مع الأندية التونسية في 48 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 15 لقاء وخسر 10 مباريات، وسجل نادي القرن في أفريقيا 50 هدفا خلال تلك اللقاءات وتلقت شباكه 35 هدفا.

ويعد الاتحاد المنستيري، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، عقب حلوله في وصافة جدول ترتيب الدوري التونسي الموسم الماضي خلف الترجي، أحدث الأندية التونسية التي يواجهها الأهلي في مسيرته الطويلة بالملاعب الأفريقية.

والتقى النادي الأهلي مع أندية الترجي والافريقي والنجم الساحلي والبنزرتي ومستقبل المرسى خلال مشواره مع فرق تونس.

ويعد فوز النادي الأهلي على النجم الساحلي بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأبطال عام 2017، هو الانتصار الأكبر في تاريخ المواجهات المصرية التونسية.

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الأهلي بـ الزي التقليدي 

استضاف مقر النادي الأهلي بالجزيرة ظهر اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والاتحاد المنستيري التونسي التي تجمع الفريقين غدًا السبت في إياب دور الـ٣٢ من منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

 وحضر الاجتماع الجهاز الإداري للفريقين ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»؛ للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة. 

 وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي فريق الاتحاد المنستيري طاقم من اللون الأزرق بالكامل، كما تم الاتفاق على مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب وعمليات الإحماء وكافة الأمور  التنظيمية المتعلقة بالمباراة.  ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غدٍ السبت ضمن جولة الإياب في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

  وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية أحرزه محمد عبدالمنعم.

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