منظم معرض زايد للكتاب: 95 ناشرا في دورة العام الحالي

كشف عادل المصري منظم معرض زايد للكتاب آخر التطورات في المعرض هذا العام.



وقال المصري خلال حواره مع برنامج "البوصلة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم حنان موج، أن فكرة تنظيم المعرض انطلقت من مؤسسة زايد للإبداع والتنمية.

بداية الفكرة

وأوضح عادل المصرى، أن الفكرة انطلقت منذ 8 سنوات، لتنظيم معرض خاص بمنطقة زايد من باب فتح سوق جديد أمام الناشرين.

وتابع منظم معرض زايد للكتاب، أن الفكرة بدأت بتنظيم معرض صغير لعدد من الناشرين والفقراء، ومن ثم حققت رواجا كبيرا وأصبح يزور المعرض الناشرين والقراء من مختلف المدن.

وأضاف منظم معرض زايد للكتاب، أن عدد الناشرين بالمعرض حاليا لـ 95 ناشرا، معقبا: "عام بعد آخر المعرض بيكبر".