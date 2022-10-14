الدقيقة 2 | زيزو يتقدم لـ الزمالك في إياب فلامبو بدوري أبطال إفريقيا

أحرز أحمد سيد زيزو هدف فريق الزمالك الأول فى شباك فلامبو البوروندي من ركلة جزاء في المباراة المقامة على ملعب استاد الجيش في برج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبي الزمالك وحصل سيف الدين الجزيري على ركلة جزاء فى الدقيقة الثالثة بعد تعرضه إلى السقوط وعرقلته من جانب حارس مرمى الفريق البورندي.

أحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول بعدما سدد ركلة الجزاء فى الدقيقة الثالثة .

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - زكريا الوردي - سيد عبد الله " نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد صبحي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق ويوسف إبراهيم "أوباما" وعمر جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.