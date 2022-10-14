نحن قادمون.. أحمد زيزو نجم الزمالك يحتفل بالفوز على فلامبو

احتفل أحمد السيد زيزو لاعب القلعة البيضاء، بالفوز علي فلامبو بطل بوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد الجيش في برج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر زيزو صورا له عبر حسابه علي انستجرام، وعلق عليها" "مرحلة المجموعات.. ها نحن قادمون"

واحتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع جماهير القلعة البيضاء المتواجدة بـ ستاد الجيش ببرج العرب عقب الفوز على فريق فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرصت جماهير الزمالك على الهتاف للاعبي القلعة البيضاء والبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق قبل أن يتوجه اللاعبون والمدير الفني للجماهير لرد التحية لهم.

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبيه راحة عقب الفوز على فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة سموحة في أولى مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز دون الحصول على راحة.

وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الإياب، ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين..