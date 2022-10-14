صفقات مميزة | أول تعليق من أمير مرتضى بعد فوز الزمالك على فلامبو

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الوقت مبكر عن الحديث بأن الأبيض يوجه رسائل للمنافسين في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المشرف على الكرة بالنادي :" الفريق استنزف بسبب خوض مباريات دور الـ64، والزمالك يأخذ كل خطوة بخطوة، واغلقنا صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا وسنبدأ التركيز في الدوري".

وتابع أمير مرتضى قائلا :" توالي المباريات سيساعد في زيادة التجانس والانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى، وجميع اللاعبين حاليا يكملون بعضهم البعض ولا يوجد فرق بين صفقات جديدة أو لاعبين قدامى".

وقال المشرف على الكرة بالزمالك :" عانينا قبل ذلك بالمنع من القيد وهذا الأمر أثر على الناحية البدنية للاعبين، وكانت هناك إصابات وحاليا استطعنا تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة مع المجموعة اللي كانت موجودة، والفريق قادر على مواصلة مسيرة الانتصارات الفترة المقبلة لأنه لدينا بطولات كثيرة وسنحتاج لخدمات جميع اللاعبين".

وأكد أمير مرتضى أن تخطي دور الـ32 لددوري أبطال أفريقيا أمر جيد ويمنح اللاعبين دوافع قوية وتوجه بالشكر لمجلس إدارة الزمالك على قدرته على إقامة مباراتي فلامبو في مصر، مما ساعد على توفير جهد كبير وسيساعد الفريق على الاستعداد بصورة جيدة للدوري.

وحقق الزمالك الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف، بعدما فاز من قبل بهدف دون رد في لقاء الإياب، ليصعد الأبيض لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين.