نشرة الصحة والمرأة : عصير رخيص جدا يحمى خصوبة الرجال ويعالج البروستاتا .. طريقة عمل كيكة هشة وخفيفة .. أضرار ممارسة العلاقة الزوجية قبل الدورة الشهرية

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..



ازاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بنكهة مميزة

أصبح من الصعب فى الآونة الأخيرة تناول وجبة عشاء مغذية بتكلفة 5 جنيه تكفي للقضاء على الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم طاقة كبيرة ومذاقها لذيذ.



عصير رخيص جدا يحمي الرجال من أمراض خطيرة



يصاب الرجال بمشكلات صحية عديدة فى الجهاز التناسلي تؤثر على الصحة الإنجابية فى مقدمتها أمراض البروستاتا وكشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، أن هناك أطعمة تساعد فى حماية الرجال من أمراض البروستاتا بل وتساعد فى علاج المصابين من بينها نوع عصير رخيص جدا.

أضرار ممارسة العلاقة الزوجية قبل الدورة الشهرية بيومين



ترغب النساء معرفة تأثير ممارسة العلاقة الزوجية على الدورة الشهرية ومن المعروف أنها تسبب أضرار عديدة ولكن فى بعض الحالات تعانى النساء من الأم عند ممارسة العلاقة الحميمية قبل موعد الدورة بيومين أو يوم .. فما مدى خطورة هذا الأمر؟

هشة وخفيفة .. طريقة عمل الكيكة الإسفنجية



تعد الكيكة الإسفنجية من أشهى المخبوزات حيث تستخدم فى صنع التورتة والجاتوه وترتبط بالكثير من الاحتفالات التي تقام داخل الأسرة لذا تريد النساء تعلم طريقة تحضيرها بقوام هش وخفيف مثل المحلات.

