أخبار التكنولوجيا| موبايل جديد من نوكيا بأفضل إمكانات وأرخص سعر .. واحذر غلطة ثمنها اختراقك في فيسبوك Facebook

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :



يعد هاتف Nokia C31 من أحدث الهواتف الذكية التى أطلقتها نوكيا مؤخرا، حيث يقدم الهاتف عددا من الإمكانات المتميزة مع بطارية كبيرة تستمر حتى 3 أيام من الاستخدام، مع كاميرا خلفية ثلاثية وتصميم أنيق، بالإضافة إلى سعر مناسب للطبقة المتوسطة.



تشكل النفايات الإلكترونية خطرا كبيرا على البيئة، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن العالم أنتج 53.6 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية في عام 2019 ، وتمت إعادة تدوير 17.4٪ فقط منها.



شهد موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك Facebook، في الفترة الأخيرة، زيادة ملحوظة في عدد الحسابات المخترقة، الأمر الذي جعل الشركة تحذر الملايين من مستخدميها من التخلي فوراعن ارتكاب عدد من الأخطاء الشائعة التي تؤدي للاختراق.



قضت محكمة برازيلية بتغريم شركة آبل الأمريكية 19 مليون دولار، في دعوى أقامتها جمعية المستهلكين البرازيلية، وذلك بسبب بيع آبل هواتف آيفون بدون شواحن، حيث وصفت المحكمة عدم إدراج أجهزة الشحن ضمن الملحقات الأساسية عند شراء الهواتف بأنه "ممارسة مسيئة".



أعلنت شركة Fossil رسميا عن نسخة جديدة من ساعتها الذكية Fossil Gen 6، والتي تأتي بعدد من الميزات الطبية المهمة، مع عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة في النظام الخاص بالساعة، بالإضافة إلى دعم عدد من التطبيقات الخاصة بالترفيه.

كشفت تسريبات مواصفات هاتف + Honor 80 Pro الرائد، والقادم من شركة هونر الصينية، حيث سيأتي الهاتف مع عدد من الإمكانات والتقنيات الجبارة تجعله ينافس مع أفضل هواتف الأندرويد من سامسونج وشاومي.