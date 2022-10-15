أخبار التكنولوجيا| موبايل جديد من نوكيا بأفضل إمكانات وأرخص سعر .. واحذر غلطة ثمنها اختراقك في فيسبوك Facebook

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :
بأفضل إمكانات وأرخص سعر.. موبايل من نوكيا للفئة المتوسطة ينافس أوبو وشاومي
يعد هاتف Nokia C31 من أحدث الهواتف الذكية التى أطلقتها نوكيا مؤخرا، حيث يقدم الهاتف عددا من الإمكانات المتميزة مع بطارية كبيرة تستمر حتى 3 أيام من الاستخدام، مع كاميرا خلفية ثلاثية وتصميم أنيق، بالإضافة إلى سعر مناسب للطبقة المتوسطة.
تخلص من النفايات الإلكترونية وحافظ على البيئة..طرق بسيطة لإعادة تدوير هواتفك القديمة
تشكل النفايات الإلكترونية خطرا كبيرا على البيئة، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن العالم أنتج 53.6 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية في عام 2019 ، وتمت إعادة تدوير 17.4٪ فقط منها.
احذرها.. غلطة ثمنها اختراقك في فيسبوك Facebook
شهد موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك Facebook، في الفترة الأخيرة، زيادة ملحوظة في عدد الحسابات المخترقة، الأمر الذي جعل الشركة تحذر الملايين من مستخدميها من التخلي فوراعن ارتكاب عدد من الأخطاء الشائعة التي تؤدي للاختراق.
البرازيل تغرم شركة آبل 19 مليون دولار لبيع آيفون بدون شاحن
قضت محكمة برازيلية بتغريم شركة آبل الأمريكية 19 مليون دولار، في دعوى أقامتها جمعية المستهلكين البرازيلية، وذلك بسبب بيع آبل هواتف آيفون بدون شواحن، حيث وصفت المحكمة عدم إدراج أجهزة الشحن ضمن الملحقات الأساسية عند شراء الهواتف بأنه "ممارسة مسيئة".
بميزات طبية جبارة.. إطلاق نسخة جديدة من ساعة Fossil Gen 6 رسميا
أعلنت شركة Fossil رسميا عن نسخة جديدة من ساعتها الذكية Fossil Gen 6، والتي تأتي بعدد من الميزات الطبية المهمة، مع عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة في النظام الخاص بالساعة، بالإضافة إلى دعم عدد من التطبيقات الخاصة بالترفيه.
ينافس سامسونج وشاومي.. هاتف جديد من هونر يكتسح الأسواق بمواصفات جبارة
كشفت تسريبات مواصفات هاتف + Honor 80 Pro الرائد، والقادم من شركة هونر الصينية، حيث سيأتي الهاتف مع عدد من الإمكانات والتقنيات الجبارة تجعله ينافس مع أفضل هواتف الأندرويد من سامسونج وشاومي.