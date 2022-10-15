تخلص من النفايات الإلكترونية وحافظ على البيئة..طرق بسيطة لإعادة تدوير هواتفك القديمة

تشكل النفايات الإلكترونية خطرا كبيرا على البيئة، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن العالم أنتج 53.6 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية في عام 2019 ، وتمت إعادة تدوير 17.4٪ فقط منها.

وتتفاقم مشكلة النفايات الإلكترونية كل عام، خاصة مع الإنتاج الضخم لشركات الهواتف الذكية وشركات الإلكترونيات، حيث في الشهرين الماضيين ، كشف عدد من الشركات الشهيرة عن أحدث هواتفها الذكية وغيرها من الأجهزة بهدف حث المستهلكين على الترقية، مما يزيد من حجم النفايات الإلكترونية الموجودة في العالم.

وينادي عدد كبير من الناشطين البيئيين وكذلك جمعيات الحفاظ على البيئة، بمناسبة اليوم العالمي للنفايات الإلكترونية، مستغلين تسليط الضوء على التخلص من النفايات الإلكترونية، حيث طالبت منظمة WEE - المهتمة بالتخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وهو منظمة غير ربحية مقرها بروكسل - إن التركيز هذا العام ينصب على اتخاذ إجراءات بشأن الأجهزة الإلكترونية القديمة التي يخزنها العديد من الأشخاص عن غير قصد ، بما في ذلك الهواتف الذكية وسماعات الرأس وأجهزة التحكم عن بعد وفأرة الكمبيوتر.

وتقول وكالة حماية البيئة الأمريكية إن مساحات كبيرة من النفايات الإلكترونية يتم شحنها إلى البلدان النامية التي تفتقر إلى القدرة على رفض هذه الواردات أو البنية التحتية لإعادة تدويرها بأمان.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النفايات الإلكترونية خطر على الأطفال، حيث غالبًا ما يستخدمون لمعالجة جبال من النفايات الإلكترونية في الدول النامية بحثًا عن عناصر قيمة مثل النحاس والفضة والبلاديوم وغيرها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 18 مليون طفل يتعرضون لمجموعة من الآثار الصحية السلبية أثناء مشاركتهم في صناعة معالجة النفايات الإلكترونية غير الرسمية هذه.

وبحسب شبكة سي إن إن فإن هناك عددا من الطرق التي تساعد على التخلص من النفايات الإلكترونية من اجل الحفاظ على البيئة، ومنها:

البحث عن خدمة التخلص من النفايات الإلكترونية



حاول البحث عن أى جمعيات أو منظمات مهتمة بالبيئة والحفاظ عليها، ويمكنها قبول النفايات الإلكترونية وتدويرها، وقم بتسليمها الأجهزة التي لا تريدها.

احتفظ بهاتفك الذكي لأقصى فترة ممكنة

يقول المدافعون عن البيئة إن أهم خطوة لمعالجة مشكلة النفايات الإلكترونية المتصاعدة هي ببساطة محاولة استخدام إلكترونياتك من الهواتف الذكية و أجهزة التابلت واللاب توب لأطول فترة ممكنة، لعدم المساهمة في زيادة النفايات الإلكترونية.

محاولة التواصل مع جمعيات تقوم بتدوير النفايات الإلكترونية

وظهرت تحالفات مختلفة في السنوات الأخيرة لمنح المستهلكين خيار التخلص المسؤول من الأجهزة، تقدم كل من جمعيات e-Stewards و Sustainable Electronics Recycling International أدوات عبر الإنترنت للعثور على مراكز إعادة التدوير المعتمدة لديها، في عدد من الدول المختلفة.