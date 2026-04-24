جدو عن التحكيم: حسبي الله ونعم الوكيل

علق محمد ناجي جدو المدرب العام لنادي بيراميدز علي تحكيم مباراه الزمالك وبيراميدز وعدم احتساب ضربة جزاء لنادي بيراميدز.



وكتب جدو عبر حسابه الشخصي انستجرام: "نفسي افهم الناس دي بتضرب ايه ولا بتنام ازاي !!!هدف تسلل واضح

ضربة جزاء لزيكو واضحةكورة سامي خد إنذار فيها و أتوقف ، نفسها بالضبط مفيش إنذار حسبنا الله و نعم الوكيل".



ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.