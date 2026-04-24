عمرو زكي: احترام اللاعبين واجب.. ومنسي يستحق الدعم وليس الانتقاد

أكد عمرو زكي خلال ظهوره في برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر، أن هناك هجومًا غير مبرر على مهاجم الزمالك ناصر منسي، مشيرًا إلى أن النقد يجب أن يكون بنّاءً خاصة في ظل حاجة المنتخب المصري لزيادة عدد المهاجمين.



وقال زكي إن دور المدير الفني هو توظيف اللاعبين بالشكل الأمثل، لافتًا إلى أنه لا يرى مبررًا للهجوم الذي تعرض له منسي، كما أبدى استغرابه من بعض التصريحات الصادرة من كابتن أحمد بلال تجاه اللاعب.



وأضاف أن من حق كل لاعب التعبير عن رأيه، لكن دون تجريح أو تقليل من الآخرين، مؤكدًا أهمية دعم اللاعبين بدلًا من انتقادهم بشكل سلبي، خصوصًا في المراكز التي تعاني من نقص واضح داخل المنتخب.



وتابع زكي بتصريح مثير للجدل، مؤكدًا أنه يرى نفسه الأفضل تاريخيًا مقارنة بأحمد بلال، مع اعترافه في الوقت نفسه بقيمة الأخير الكبيرة كلاعب سابق.



واختتم حديثه بالتشديد على ضرورة الاحترام المتبادل بين جميع عناصر المنظومة الكروية، قائلًا: “احترم تُحترم”، ومؤكدًا أن دعم اللاعبين الحاليين يصب في مصلحة الكرة المصرية بشكل عام