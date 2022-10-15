شيرين عبد الوهاب تسافر للخارج لإجراء جراحة عاجلة

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للسفر خارج مصر، من أجل اجراء عملية جراحية عقب إصابتها بالرباط الصليبي اثرسقوطها فى منزلها .

وعلم صدي البلد ان الفنانة شيرين عبد الوهاب تنهي حالياً اجراءات سفرها فى الخارج باسرع وقت ممكن ، حيث من المقرر ان تقوم بالسفر فى غضون ساعات أو ايام قليلة .

وكانت قد أحيت شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما كامل العدد، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتألقت شيرين فى الحفل بإطلالة جذابة، وأشعلت المسرح بأفضل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى، وسط حضور كوكبة من ألمع نجوم المجتمع على رأسهم الكاتب والإعلامي محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، والدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة، والفنان أحمد زاهر وزوجته ونجلتيه ليلى وملك، والدكتور صبورة السيد عضو مجلس النواب وزوجها الدكتور سامى عبد العزيز، والإعلامية شريهان أبو الحسن، والإعلامي محمد الباز.



حفل شيرين عبد الوهاب :

وقدمت الحفل الفنانة الصاعدة هدى الإتربى، حيث تألقت بإطلالة راقية خطفت الأنظار، مؤكدة أن هذا الحفل يأتى استكمالًا للبرنامج الفنى المتكامل الذى تقدمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لطلابها وللجمهور، وفى إطار إيمانها بدور الفن فى المجتمعات وتأثير الأغنية بأنواعها المختلفة فى تشكيل الوجدان.

وتألقت النجمة شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بمجموعة من روائعها الغنائية القديمة والجديدة، حيث بدأت الحفل بأغنية "آه يا ليل، ايه يعنى غرامك ودعنى" وسط تصفيق حار من الجمهور، واتبعتها بأغنية "النفسية"، وأغنية "مشاعر"، و"انت عايش لك وبس"، و"جرح تانى" ورددها معها الجمهور، وأغنية "بص بقى"، و"أنا مش بتاعت الكلام ده"، وانسجمت النجمة فى غناء أغنية "كده ياقلبي"، و"حبيته بينى وبين نفسي"، كما تغنت من روائع الزمن الجميل اغنية "إنت عمرى" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

وحرصت شيرين عبد الوهاب على توجيه الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على دعوتها للغناء والتنظيم الرائع للحفل برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، قائلة:"أنا بشكر جامعة مصر إنها رجعتنى للغناء تانى قدام الجمهور اللى بحبه"، كما وجهت الشكر للاعلامى محمد فودة على مجهوده لخروج الحفل بشكل مبهر ومشرف، وشكرت كل الحضور من مصر والجاليات العربية الذين حرصوا على حضور الحفل.

واحتفلت النجمة شيرين عبد الوهاب على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعيد ميلادها، وسط تفاعل الحضور معها على مدار أكثر من ساعتين متواصلة، حيث لبت النجمة مطالب الجمهور والذى طالبها بغناء عدد كبير من أغنياتها، وحرصت الفنانة على تحية الحضور أكثر من مرة، وشارك فى الحفل الطفل محمد أسامة حيث قام بالغناء مع سلطانة الطرب غناء أغنية:"وانت ماشى فى سيناء حاسب"، ثم طلبت منه النجمة غناء أغنيته الشهيرة "الغزالة رايقة".