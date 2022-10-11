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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شيرين عبد الوهاب: أغلقت باب الحب نهائيا.. وبنتي قالتلي عن زوجي السابق: ماما ده مينفعش ليكي

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

قالت شيرين عبد الوهاب، أنها أغلقت باب الحب نهائيا، وتكتفي بكل الحب والتقدير من الجمهور الذي يعبر عن حبه لها دائما.

 

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صديقي وبلاش رخامة.. شيرين عبد الوهاب تكشف سر علاقاتها بدكتور الإدمان

وأشار شيرين خلال برنامج صاحبة السعادة المذاع على فضائية ، دي ام سي، وتقدمه الاعلامية إسعاد يونس، أن أيام بهجت قمر دعمها في محنتها، مشيرة إلي أن ابنتها هنا عندها حكمة كبيرة، وهي التي قالت عن زوجها السابق: ماما ده مينفعش ليكي .

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شيرين عبد الوهاب: كان نفسي أفتح محل أدوات تجميل


وأكدت شيرين، أن بناتها يقدمان لها كل الدعم النفسي ويعتبرها صديقه لهم وليست أم كباقي الأمهات.

 

وأوضحت شيرين، أنها وقعت في مشكلة كبيرة مع الفنانة منه شلبي بسبب، أنها حجزت لها سفريه للعلاج من السمنة ولم تذهب شيرين مما تسبب في خلاف بينها وبين شيرين وكريم عبد العزيز بحكم صداقتهم.

 


كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنها كانت خائفة من أن يشمت فيها أصحابها عقب الانفصال عن زواجها حسام حبيب، مشيرة إلى أن جميع أصدقها منحوها كل الحب والتقدير وساعدها على الخروج من حياتها الصعبة.

 

وأضافت شيرين، في لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة: أنا حلقت شعري عشان قرأت إن خلق الشعر بداية جديدة من النفس، حلقته عشان أبدا حياة جديدة، منوهة بأنها بدأت النوم بطريقة طبيعية دون الاحتياج لأدوية.

 

وأوضحت شيرين، أن كل الفضل للدكتور نبيل عبد المقصود، الشهير بطبيب علاج الإدمان، لافتة إلى أن الإدمان ليس مخدرات فقط، فهناك إدمان لعادات سيئة.

 

ولفتت شيرين، إلى أن الدكتور عبد المقصود صديق لها بعيدا عن اختصاصه في علاج الإدمان، مرددة: في ناس رخمة بتخش تعلق وتقول بيعالجها من الإدمان، أحب أقولهم بلاش رخامة، إحنا أصحاب.

 

ونوهت شيرين بأنها كانت متعودة على نوع معين من الأدوية وكان دكتور عبد المقصود يساعدها التخلص منه.

 

وكشفت شيرين عبد الوهاب، تفاصيل حياتها التي تعيشها حاليًا بعد الانفصال عن زوجها حسام حبيب، مؤكدة أنها لا تحرم نفسها من أي شيء.

 

وأضافت شيرين، في لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة: "أنا مش حارمة نفسي من حاجة، ودخلت جوه شرنقة شيرين تاني، كل حاجة نفسي فيها بعملها، باخد منها حتة مش أكتر من حتة".

 

وعن سر نقصان وزنها، أجابت: «وزني تناقص عن مهرجان قرطاج بشكل كبير، لأن جسمي كان ممتلئ بالمياه بشكل كبير ولازال، لكن (كشيت) وتناقص وزني نوعاً ما».
 

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