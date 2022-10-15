شهر التوعية بسرطان الثدي.. 5 أشياء للوقابة منه وهذا السن الأكثر عرضه

سرطان الثدي قاتل سرطان الثدي هو السبب الرئيسي لوفاة النساء بالسرطان ومع ذلك ، فإن خطر الإصابة بهذا السرطان يحدث في كل من النساء والرجال السبب في الحصول على أفضل أنواع السرطان هو عادات نمط الحياة السيئة والعوامل الوراثية.

ما مدى سرعة انتشار سرطان الثدي؟

في المتوسط ​​، يتضاعف حجم سرطان الثدي كل 180 يومًا ، أو كل 6 أشهر تقريبًا ، وفقًا لـ Webmd ومع ذلك ، فإن معدل نمو السرطان يعتمد على العديد من العوامل ، لذلك يمكن أن ينمو بشكل مختلف من شخص لآخر.

يكون خطر الإصابة بسرطان الثدي أعلى عند النساء فوق سن الخمسين ولكن وفقًا لدراسة حديثة ، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الثلاثينيات من العمر يمكن أن تبدأ الأعراض في الظهور من سن 20 في مثل هذه الحالة ، من المهم معرفة التدابير اللازمة لمنعه في الوقت المناسب.

ما مدى سرعة انتشار سرطان الثدي؟ في المتوسط ​​، يتضاعف حجم سرطان الثدي كل 180 يومًا ، أو كل 6 أشهر تقريبًا ، وفقًا لـ Webmd . ومع ذلك ، فإن معدل نمو السرطان يعتمد على العديد من العوامل ، لذلك يمكن أن ينمو بشكل مختلف من شخص لآخر. يكون خطر الإصابة بسرطان الثدي أعلى عند النساء فوق سن الخمسين. ولكن وفقًا لدراسة حديثة ، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الثلاثينيات من العمر يمكن أن تبدأ الأعراض في الظهور من سن 20 في مثل هذه الحالة ، من المهم معرفة التدابير اللازمة لمنعه في الوقت المناسب.

أعراض سرطان الثدي

نتوء في الثدي أو الإبط (الإبط).

سماكة أو تورم الثدي

حرق أو تنقر في جلد الثدي

احمرار أو تقشر الجلد في منطقة الحلمة أو الثدي

سحب الحلمة أو ألم الحلمة

إفرازات أخرى من الحلمة ، بما في ذلك الدم

تغير في شكل الثدي أو حجمه

ألم في أي منطقة من الثدي

الأوزان الصحية تمنع الإصابة بسرطان الثدي



وفقًا لمايو كلينك ، فإن الوزن الصحي ضروري للوقاية من سرطان الثدي في مثل هذه الحالة ، إذا كان وزنك صحيًا ، اعمل على الحفاظ على هذا الوزن في الواقع ، الدهون الزائدة في الجسم تساعد في نمو الأورام والخلايا السرطانية. في مثل هذه الحالة ، إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فحاول القيام بذلك.

ممارسة الرياضة بانتظام تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

تعزز ممارسة الرياضة الصحة البدنية والعقلية العامة للشخص. تشير العديد من الأبحاث إلى أن التمارين الرياضية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 20 إلى 40 في المائة.

يحفز الكحول سرطان الثدي

يرتبط الاستهلاك المفرط للكحول والتدخين المفرط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. في مثل هذه الحالة ، إذا قللت من تناول الكحول ، أو تجنبت التدخين أو أقلعت عن كليهما تمامًا ، فيمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي الذي يهدد الحياة.

يمكن أن ينقذ الحمل في الوقت المناسب من سرطان الثدي

يُنظر إلى الحمل والولادة المبكرة قبل سن الثلاثين على أنها إجراءات وقائية لسرطان الثدي. بشكل عام ، يكون خطر الإصابة بسرطان الثدي أعلى قليلاً لدى النساء اللواتي أنجبن طفلهن الأول بعد سن الثلاثين أو اللواتي لم يصبحن أماً.

الرضاعة الطبيعية لا تسبب سرطان الثدي

النساء اللواتي يرضعن من الثدي لأكثر من عامين أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي. تعمل الرضاعة الطبيعية على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بنسبة 4.3٪ كل عام.