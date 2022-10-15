الماء وحده لا يكفي.. كيفية تنظيف الشحوم من الأواني الفخارية؟

في الاحتفالات نستضيف جميعًا الكثير من الأشخاص في منزلنا لإثارة إعجاب الجميع ، يتم أيضًا استخدام الأواني الفخارية الباهظة الثمن لكن بعد الحفلة رؤية الأواني الفخارية المصنوعة من الكتان بالزيت والشحوم أمر مرهق لربات البيوت، يعد تلميعها أمرًا صعبًا للغاية، حيث أن الماء وحده ليس له أي تأثير على الزيوت والشحوم .

كشف موقع هيلثي عن كيفية تنظيف الأواني الفخارية الخاصة بك بعد كل حفلة في موسم الأعياد.

الخطوة 1: قم بإزالة البقايا بفرشاة قم بإزالة

كل البقايا بملعقة بلاستيكية أو فرشاة ناعمة. تمنع هذه الخطوة الأولى جزيئات الطعام من الجفاف على سطح الأواني الفخارية. الخطوة الثانية: نقع الأواني الفخارية

هذه طريقة سهلة للغاية وفعالة في إزالة بقع الشحوم من الأواني الفخارية نقع الأواني المتسخة في الماء الساخن وبضع قطرات من سائل غسيل الأطباق لمدة ساعة، سيزيل الماء والصابون الشحوم والأوساخ.

الخطوة 3: استخدم سائلًا ذا نوعية جيدة

يجب استخدام سائل عالي الجودة لجعل الأواني الفخارية متألقة ونظيفة يعتبر سائل غسيل الأطباق بالليمون والنيم والأوكالبتوس هو الخيار الأفضل لا يترك أي بقع بيضاء على الأواني الفخارية المفضلة لديك.

الخطوة 4: نظف

الأواني الفخارية بعد نقعها في المحلول، افركها بإسفنجة ناعمة لتجنب أي خدوش أو علامات.

الخطوة 5: اغسل وجفف

الآن اغسله جيدًا بالماء الدافئ لإزالة جميع بقع محلول الصابون من الأواني الفخارية.

الخطوة 6: امسح بقطعة قماش

أخيرًا امسح الأواني الفخارية بقطعة قماش من الألياف الدقيقة واحتفظ بها بأمان في الخزانة سترى أن الأواني الفخارية تتوهج ورائحة لطيفة تنبعث منها، يبقى رائحة السائل لفترة طويلة حتى بعد غسل الأواني الفخارية.