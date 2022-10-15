نجيب ساويرس شاركه كـ DJ.. تامر حسني يحيي حفلا كبيرا بالشيخ زايد..صور

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ إنستجرام ” صور من حفله الأخير بـ زيد بارك في الشيخ زايد.

وعلق تامر حسني قائلاً : “ من اجمل حفلات السنة في زد بارك شكراً لكل الحضور الكريم اللي شرفني النهاردة ، شكراً لنجوم المستقبل اللي شرفوني على مسرحي لغناء اغنية( ليه طله ) الفنان ابيوسف و الفنان عزيز مرقه شكراً لجميع الفنانين الصاعدين اللي شاركوني العرض المسرحي الخاص بي شهد / ديانا / سام / كيمي ”.



وأضاف تامر حسني : “ شكراً لعباقرة المسرح المصري و العربي في المسرح و الإضاءة و الفاير وركس و الصوت و الأمن و التنظيم ، و التصوير و كل من ساهم في إنجاح الحفل ….شكراً لشركة أورا. و شكراً للمهندس نجيب ساويرس على اليوم الجميل دا و على الأداء العظيم في مشاركته معايا كَ dj محترف ي ريمكس اغنية حبيتها يا ناس و حلو المكان” .

وكان قد أعلن المطرب تامر حسني عن استعداده لإقامة حفل غنائي ضخم يوم ٢١ من شهر أكتوبر الحالي بدولة قطر، وتحديدا على مسرح كتارا.



ونشر تامر البوستر الدعائى للحفل على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: لكل جمهوري الحبيب الغالي فى قطر وحشتوني جدا ومستنيكم ان شاء الله فى حفلى القادم على مسرح كتارا يوم الجمعة ٢١ أكتوبر تم طرح التذاكر فى أماكن البيع وفى المسرح الروماني.





تفاصيل حفل تامر حسني فى قطر

ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلال الحفل عددا كبير من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني فيمه الجديد بحبك والذي طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا داخل مصر وخارجها.



526

530

528

308578334_525702396058871_2221965464307148230_n - قص

526

305872587_504128724955493_7947097899891627456_n - قص

310652520_429893475895542_279752220095411731_n

310652520_429893475895542_279752220095411731_n

291785891_632683535212634_5024088438912331438_n

307646271_1324110481750736_1960181583946051067_n

305872587_504128724955493_7947097899891627456_n

308578334_525702396058871_2221965464307148230_n

Screenshot 2022-10-15 054533

280299340_482727853908620_9109801326205117954_n

307424107_477968577703832_8134685072826755845_n

307279419_437857488461961_2127304397919463640_n

310298902_784973235915110_536645522731270738_n

Screenshot 2022-10-15 054533