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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجيب ساويرس شاركه كـ DJ.. تامر حسني يحيي حفلا كبيرا بالشيخ زايد..صور

تامر حسني ونجيب ساويرس
تامر حسني ونجيب ساويرس

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ إنستجرام ” صور من حفله الأخير بـ زيد بارك في الشيخ زايد.

 

وعلق تامر حسني قائلاً : “ من اجمل حفلات السنة في زد بارك شكراً لكل الحضور الكريم اللي شرفني النهاردة ، شكراً لنجوم المستقبل اللي شرفوني على مسرحي لغناء اغنية( ليه طله ) الفنان ابيوسف و الفنان عزيز مرقه شكراً لجميع الفنانين الصاعدين اللي شاركوني العرض المسرحي الخاص بي شهد / ديانا / سام / كيمي ”.


وأضاف تامر حسني : “ شكراً لعباقرة المسرح المصري و العربي في المسرح و الإضاءة و الفاير وركس و الصوت و الأمن و التنظيم ، و التصوير و كل من ساهم في إنجاح الحفل ….شكراً لشركة أورا. و شكراً للمهندس نجيب ساويرس على اليوم الجميل دا و على الأداء العظيم في مشاركته معايا كَ dj محترف ي ريمكس اغنية حبيتها يا ناس و حلو المكان” .

 

وكان قد أعلن المطرب تامر حسني عن استعداده لإقامة حفل غنائي ضخم يوم ٢١ من شهر أكتوبر الحالي بدولة قطر، وتحديدا على مسرح كتارا.

ونشر تامر البوستر الدعائى للحفل على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: لكل جمهوري الحبيب الغالي فى قطر وحشتوني جدا ومستنيكم ان شاء الله فى حفلى القادم على مسرح كتارا يوم الجمعة ٢١ أكتوبر تم طرح التذاكر فى أماكن البيع وفى المسرح الروماني. 
 


تفاصيل حفل تامر حسني فى قطر

ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلال الحفل عددا كبير من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني فيمه الجديد بحبك والذي طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا داخل مصر وخارجها.
 

 

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Screenshot 2022-10-15 054533
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