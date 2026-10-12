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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي: 100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة في حادث قها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم الاقتصاد

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات متابعتها باهتمام بالغ تداعيات وتطورات الحادث الذي وقع يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، بطريق مصر الإسكندرية الزراعي أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية، إثر تصادم سيارة أجرة «ميكروباص» مع سيارة ربع نقل، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وأوضحت المجمعة أن المعلومات الأولية تشير إلى اختلال عجلة القيادة في يد أحد قائدي المركبات أثناء سيرهما بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة بنطاق محافظة القليوبية، ما أدى إلى اصطدام المركبتين ووقوع الحادث.

المجمعة تبدأ إجراءات التعويضات

وأكدت المجمعة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من التغطية التأمينية للمركبات محل الحادث، تمهيدًا لمباشرة إجراءات صرف التعويضات المستحقة عن حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عنه، فور التأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي الصادرة من المجمعة.

وأضافت أن إجراءات تسوية التعويضات ستبدأ فور استلام مستندات الحادث ودراستها، والانتهاء من القيد والوصف القانوني من جانب النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الواقعة، وذلك وفقًا لنوعية وحدود التغطيات التأمينية المقررة بالوثيقة.

توجيهات بتيسير إجراءات صرف التعويضات

وفي إطار حرص المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات على وصول مبالغ التأمين إلى مستحقيها بأيسر وأسرع الطرق، وجّه السيد إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، المسؤولين بمتابعة تطورات الحادث والتعاون الكامل مع أسر الضحايا والمصابين.

وشملت التوجيهات تيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة، والرد على استفسارات أسر الضحايا والمصابين بشأن المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا لطبيعة الضرر الواقع عليهم.

وأشارت المجمعة إلى إمكانية تقديم الإخطارات والمستندات اللازمة من خلال المركز الرئيسي بالمهندسين أو فرع طنطا، باعتباره الفرع الذي يخدم منطقة وسط الدلتا.

100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة

وأوضحت المجمعة أن وثيقة التأمين الإلزامي الصادرة عنها تتضمن تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، بحيث يُصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة.

أما تعويضات الإصابات، فتُحدد وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي، وبناءً على تقارير الجهات الطبية المختصة، وطبقًا لأحكام القانون وحدود التغطية التأمينية المقررة.

من جانبه، أعرب السيد إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

المجمعة توجه نصائح للوقاية من حوادث الطرق

وفي إطار جهودها التوعوية للحفاظ على سلامة المواطنين وقائدي المركبات والحد من حوادث الطرق، أكدت المجمعة أهمية الالتزام بإجراءات السلامة المرورية، مشددة على ضرورة اتباع الإرشادات التالية:

- الالتزام بالسرعات الآمنة: القيادة بسرعة تتناسب مع مدى الرؤية وظروف الطريق، بما يسمح بالتوقف عند ظهور أي خطر قبل الاصطدام.
- مضاعفة مسافة الأمان: ترك مسافة كافية بين المركبات لتجنب التصادمات المفاجئة.
- الانتباه أثناء القيادة: توقع التغييرات المفاجئة في حركة السير والتركيز وسرعة الاستجابة للمواقف الطارئة.
- تجنب المشتتات: عدم الانشغال بأي أمور أخرى بعيدًا عن الطريق أثناء القيادة.
- الصيانة الدورية للمركبات: التأكد من سلامة الإطارات والفرامل وصلاحية المركبة للسير.

عنوان المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات

وأشارت المجمعة إلى أنها تقدم خدماتها من خلال مقارها المنتشرة على مستوى الجمهورية، موضحة أن عنوان مركزها الرئيسي هو: 44 شارع عبد المنعم رياض، المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز، المهندسين، محافظة الجيزة.

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