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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يحقق أكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك.. صور

تامر حسني
تامر حسني

أحيا الفنان تامر حسني  حفلاً غنائيا ضخماً ، وحقق  من خلاله  اكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك حيث حضر الحفل اكثر من ١٠٠ الف شخص.

  قدم تامر حسني مع المغني الأردني عزيز مرقة و مطرب الراب المصري ابيوسف  اغنية ليه طله من البوم الفنان تامر حسني بتوزيع جديد وسط حالة حب عارمة من الجمهور الكبير.

 و قدم  تامر حسني مواهب شابة جديدة شاركوه الغناء في بعض اغانيه الشهيرة.. لو كنت نسيت و اطمن و مليش بعدك و come back to me.

نجيب ساويرس شاركه كـ DJ.. تامر حسني يحيي حفلا كبيرا بالشيخ زايد

مازح نجيب ساويرس وشارك عزيز مرقة الغناء.. تامر حسني يحيي حفلاً بالشيخ زايد

 و اختتم الحفل مع المهندس نجيب ساويرس حينما صعد المهندس ساويرس على المسرح و وقف دي چي وسط صراخ محبين الفنان تامر حسني .

و قدم المهندس نجيب بنفسه توزيع جديد لأغنية حبيتها يا ناس و اغنية حلو المكان و اشتعل المكان بأفكار النجم تامر حسني التي لم تتوقف عن الابهار المسرحي السمعي و البصري  وعروض استعراضية و العاب نارية عالمية.

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