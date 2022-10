تامر حسني يحقق أكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك.. صور

10/15/2022 6:46:19 AM

السبت 15/أكتوبر/2022 - 06:46 ص 10/15/2022 6:46:19 AM

أحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائيا ضخماً ، وحقق من خلاله اكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك حيث حضر الحفل اكثر من ١٠٠ الف شخص.

قدم تامر حسني مع المغني الأردني عزيز مرقة و مطرب الراب المصري ابيوسف اغنية ليه طله من البوم الفنان تامر حسني بتوزيع جديد وسط حالة حب عارمة من الجمهور الكبير.

و قدم تامر حسني مواهب شابة جديدة شاركوه الغناء في بعض اغانيه الشهيرة.. لو كنت نسيت و اطمن و مليش بعدك و come back to me.

و اختتم الحفل مع المهندس نجيب ساويرس حينما صعد المهندس ساويرس على المسرح و وقف دي چي وسط صراخ محبين الفنان تامر حسني .

و قدم المهندس نجيب بنفسه توزيع جديد لأغنية حبيتها يا ناس و اغنية حلو المكان و اشتعل المكان بأفكار النجم تامر حسني التي لم تتوقف عن الابهار المسرحي السمعي و البصري وعروض استعراضية و العاب نارية عالمية.