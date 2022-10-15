مازح نجيب ساويرس وشارك عزيز مرقة الغناء.. تامر حسني يحيي حفلاً بالشيخ زايد

أحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائياً ضخماً بأحد الأماكن بمنطقة الشيخ زايد ، وسط حضور جماهيري ضخم .

وحرص الفنان تامر حسني على تقديم عدد من الأغاني التي الهبت حماس الجماهير ، وقد قدم أغنية مشتركة مع كل ابيوسف وعزيز مرقة .

وبخفة دمه المعهودة حرص الفنا تامر حسني على ممازحة رجل الاعمال نجيب ساويرس الذى حضر الحفل .

تامر حسني

أعلن المطرب تامر حسني عن استعداده لإقامة حفل غنائى ضخم يوم ٢١ من شهر أكتوبر الحالي بدولة قطر، وتحديدا على مسرح كتارا.



ونشر تامر البوستر الدعائى للحفل على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: لكل جمهوري الحبيب الغالي فى قطر وحشتوني جدا ومستنيكم ان شاء الله فى حفلى القادم على مسرح كتارا يوم الجمعة ٢١ أكتوبر تم طرح التذاكر فى أماكن البيع وفى المسرح الروماني.





تفاصيل حفل تامر حسني فى قطر

ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلال الحفل عددا كبير من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني فيمه الجديد بحبك والذي طرحه مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا داخل مصر وخارجها.