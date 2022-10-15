فضل ونعمة يتصدر شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه .. تفاصيل

خلال أمس شهد شباك التذاكر فى السينمات المصرية اقبالا من قبل الجمهور على الاعمال السينمائية التى يتم عرضها ، الا ان فيلم فضل نعمة كان له نصيب الأسد بلا منافس

وفي السطور التالية نرصد لكم إيرادات كل عمل :

تصدر فيلم “فضل ونعمة” المركز الأول فى الإيرادات المصرية ليلة أمس الجمعة بفارق كبير عن منافسه التالي ، حيث حقق 1,144,116 جنية

يشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكدواني ، وهو التعاون الأول بينهما ،بالإضافة الى محمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

إما فيلم حظ اليوم فقد حقق 69,306 جنية ، حيث تدور أحداثه بتعرف الانفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.



الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني .

فيلم “أشباح أوروبا” حقق39,027 ألف جنيه ، وهو بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة .

وحقق فيلم “تسليم أهالي”، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، ليلة أمس، :66,526 ألف جنيه.

وتدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.



فيلم “كيرة والجن” للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، حقق 104,349 ألف جنيه في دور العرض.

ودارت أحداث فيلم “كيرة والجن” حول المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي بعد ثورة 1919، ورصدت حالة الغليان التي مر بها الشعب خلال ذلك الفترة.

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