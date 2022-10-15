عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فضل ونعمة يتصدر شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه .. تفاصيل

فضل ونعمة
فضل ونعمة

خلال أمس شهد شباك التذاكر فى السينمات المصرية اقبالا من قبل الجمهور على الاعمال السينمائية التى يتم عرضها ، الا ان فيلم فضل نعمة كان له نصيب الأسد بلا منافس 

وفي السطور التالية نرصد لكم إيرادات كل عمل  :

 

تصدر فيلم  “فضل ونعمة” المركز الأول فى الإيرادات المصرية ليلة أمس الجمعة  بفارق كبير عن منافسه التالي ، حيث حقق  1,144,116 جنية 

يشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكدواني ، وهو التعاون الأول بينهما  ،بالإضافة الى  محمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

إما فيلم حظ اليوم فقد حقق 69,306 جنية ، حيث تدور أحداثه  بتعرف الانفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.


الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني . 

 

فيلم “أشباح أوروبا” حقق39,027 ألف جنيه ، وهو  بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة .

تعرف على حجم تركة سمير صبري بعد تسليمها للورثة I خاص

شيرين عبد الوهاب تسافر للخارج لإجراء جراحة عاجلة

وحقق فيلم “تسليم أهالي”، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، ليلة أمس، :66,526 ألف جنيه.

وتدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.


فيلم “كيرة والجن” للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز، حقق 104,349 ألف جنيه في دور العرض.

ودارت أحداث فيلم “كيرة والجن” حول المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي بعد ثورة 1919، ورصدت حالة الغليان التي مر بها الشعب خلال ذلك الفترة.

.

 

فضل ونعمة دنيا سمير غانم مصطفى خاطر هند صبري محمود حافظ هشام ماجد هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 10 جنيه بس.. مفاجأة قوية بخصوص أسعار الأرز

لم يتخذه هاني شاكر.. أول قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين| خاص

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

احبسوني مكان ابني| والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة

شيرين عبد الوهاب تسافر للخارج لإجراء جراحة عاجلة

شاهد.. السعودية تعرض نسخة من حذاء النبي محمد في معرض الهجرة

تراجع سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 14 - 10 - 2022

ترشيحاتنا

فضل ونعمة يتصدر شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه .. تفاصيل

منبر الشيطان لعشاق الهالوين.. قصة واد قرمزي مثير للجدل في اسكتلندا|شاهد

مصادرة 30 طن أرز شعير في حملات تموينية بالغربية

استخدام الكثير من المنتجات خطأ .. نصائح للعناية بالبشرة الحساسة

بعد أسبوع كارثي.. أسعار الذهب تهوى عالميًا

جامعة حلوان : 3 طرق لدفع المصروفات واستخراج الكارنيهات بأسرع وقت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يحقق أكبر حضور جماهيري في تاريخ مدينة زد بارك.. صور

كهف جارة والجمل الرابض.. تعرف على أجمل الأماكن السياحية في الوادي الجديد|صور

نجيب ساويرس شاركه كـ DJ.. تامر حسني يحيي حفلا كبيرا بالشيخ زايد..صور

افتتاح المعرض الماسي للفنان عبد العزيز تاج .. غدا

فيديو

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ