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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة.. مسجد كولونيا المركزي يرفع الأذان في ألمانيا .. فيديو

مسجد كولونيا المركزي
مسجد كولونيا المركزي

عرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو يرصد مسجد في ألمانيا يرفع الآذان لأول مرة.

وأوضح المقطع أنه لأول مرة رفع مسجد كولونيا المركزي، أمس يوم الجمعة، الأذان بعد اتفاق أجراه الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية يسمح للمسجد برفع الأذان أيام الجمعة ولمدة عامين.

وبموجب الاتفاق سيُسمح لحوالي 35 مسجدا في كولونيا برفع الأذان أيام الجمعة لمدة تتراوح إلى 5 دقائق، بشرط ألا يتجاوز مستوى الصوت لأكثر من 60 ديسيبل وعلى مسافة 100 متر.

وبدأ المشروع بمبادرة من هنرييت ريكر، رئيسة بلدية كولون، التي قالت سابقاً: "السماح لنداء المؤذن هو بالنسبة لي علامة على الاحترام".

وافتُتح مسجد كولونيا المركزي في العام 2018 بدعم من منظمة المجتمع الإسلامي والاتحاد الأوروبي التركي الإسلامي، وتعرض افتتاحه لانتقادات لاذعة بسبب صلته المباشرة مع تركيا ورجب طيب إردوغان. 

ويقول مراد شاهينارسلان مدير منتدى المسجد: " لرفع الأذان أهمية ورمزية كبيرة لنا، نشعر كمسلمين أننا في وطننا."

المانيا مسجد كولونيا المركزي الاتحاد التركي الإسلامي رئيسة بلدية كولون رجب طيب أردوغان

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