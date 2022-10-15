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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إزاي نخلي بيتنا ومدرستنا أماكن صديقة للبيئة بخطوات بسيطة؟ خبيرة توضح| فيديو

تغير المناخ
تغير المناخ

قالت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة علوم البيئة وتغير المناخ، إن جعل المنزل أو المدرسة أماكن صديقة للبيئة هو أمر سهل لأقصى درجة، ولكن الأمر يتوقف على السلوكيات وطريقة المعيشة والتعود على العادات السليمة الصديقة للبيئة.

وأضافت "العوضي"، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "دي إم سي": "الست الفلاحة المصرية زمان ماكانتش بتطلع مخلفات من بيتها وكانت بتستخدم كل حاجة، ولكن مع دخول المنتجات البلاستيكية دمرت البيئة وخليتنا اتعودنا على كده".

ونوهت خبيرة علوم البيئة وتغير المناخ إلى أن التغير المناخي هو نتيجة لظواهر طبيعية مثل: موجات الحر، والعواصف، والفيضانات، والاحتباس الحراري، منوهة إلى أن الفيضانات تؤثر على المحاصيل الزراعية وبالتالي تقلب التجارة وتزيد الأمراض الحيوانية.

وأوضحت "العوضي" أن التغير المناخي لم ينتج عن ظواهر طبيعية فقط بل بتدخل من الإنسان أيضا، وسلوكياته الخاطئة التي جعلت هناك زيادة في المواد الضارة التي تؤدي إلى تغير المناخ.

تغير المناخ خبيرة علوم البيئة فضائية دي إم سي موجات الحر الاحتباس الحراري الأمراض الحيوانية

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