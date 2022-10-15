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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معسكر تدريب عملي لمواجهة السيول في مركز شباب كيما بأسوان

تجربة عملية لمجابهة
تجربة عملية لمجابهة السيول بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار الأجهزة المختلفة في إجراء التجارب العملية ضمن الجهود المكثفة لرفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ لمواجهة توقعات الطقس السيىء واحتمالية هطول أمطار وسيول مع دخول فصل الشتاء.

و تم إجراء تجربة عملية إقامة معسكر تدريبى لمجابهة الأزمات بمركز شباب مبارك بكيما بالتعاون والتنسيق بين مديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والهلال الأحمر المصرى.

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تطهير مخرات السيول

وكلف اللواء أشرف عطية كافة الجهات المختصة بالجاهزية الكاملة سواء للأفراد أو المعدات للتعامل مع أى أحداث طارئة أولاً بأول ، موجهاً بأهمية المراجعة اليومية لمختلف المهمات والمعدات الخاصة بكل جهة ، وعمل الصيانة اللازمة لها ، وتسخير كافة الإمكانيات لتكون على أتم استعداد للتدخل السريع فى أى موقف ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ أعمال التطهير لمخرات السيول والبرابخ والترع حتى يتسنى تجهيزها لاستيعاب أى كميات من المياه فى حالة هطول أمطار أو سيول.

وتواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة لتنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمتعلقة بإستكمال جهود النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات الناتجة عن تنفيذ المشروعات المختلفة ، مع توفير البدائل من الطرق والمحاور المرورية أثناء تنفيذ المشروعات الخدمية الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وقامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتوجيه المركبات للسير عبر طرق بديلة لتلافى الإختناقات المرورية نتيجة القيام بالبدء فى تنفيذ أعمال خطى الطرد والإنحدار لمشروع الصرف الصحى بالشارع الرئيسى بإدفو / إسنا بمدينة السباعية ضمن المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بهدف الربط حتى المحطة الرئيسية بالمدينة وهو الذى يأتى من منطلق الحرص على سير العمل وتيسير حركة المركبات والمشاه .

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وتواكب مع ذلك قيام الوحدة المحلية بمدينة السباعية أيضاً برفع 40 طن من التراكمات ، مع إزالة المخلفات خلف العمارات السكنية ، وبعض الطرق فى أطراف المدينة ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة بالمناطق والأحياء المختلفة بالمدينة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بشأن المتابعة اليومية لأعمال الخطة الإستثمارية ، وكذا التطوير والتجميل من أعمال النظافة وقص وتهذيب الأشجار لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على الوجه الأكمل .

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