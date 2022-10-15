عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان القاهرة السينمائي.. إطلاق الإعلان التشويقي لـ فيلم ماما المشارك بالمسابقة الرسمية

فيلم ماما 
فيلم ماما 

أطلقت منذ قليل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الإعلان التشويقي الأول للفيلم المصري ماما المشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بالمهرجان، وذلك عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وجاء الإعلان التشويقي كله بالأبيض والأسود وهو اللون الذى إختاره المخرج لمشاهد العمل. 

الفيلم من إخراج ناچي إسماعيل وهو من  تأليفه أيضا  وإنتاج كوثر يونس، ومعها منتج مشارك مارك لطفي.

ومونتاج ساندرو كنعان ومدير تصوير مصطفى الششتاوي وستايلست ريم العدل و موسيقى تصويرية محمد الصماد وديكور ياسر الحسيني ومهندس الصوت سامح نبيل، وبطولة النجمة مي الغيطي ودانيال شريف.

فيلم ماما 

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تستعد لإستقبال عامها الواحد والعشرون، في الوقت الذي تخفي فيه سرا مرعبا لحماية نفسها وشقيقها.

وعن اختيار مهرجان القاهرة للفيلم يقول المخرج ناچي إسماعيل إنه سعيد جدا بعرض فيلمه في مهرجان القاهرة، نظرا لكل ما يحمله المهرجان من عراقة واهمية، موضحا أن هذا هو فيلمه القصير الثالث بعد ام اميرة والذي كان اول فيلم مصري قصير يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي، و فيلمه الثاني  البنانوة والذي كان عزضه العالمي الاول في مهرجان دبي السينمائي.

وعن "ماما" قال إنه فيلم يشعر تجاهه بانتماء شديد، نظرا لأن القصة الحقيقية المبني عليها احداث الفيلم تعكس واقعا مريرا له علاقة بقوانين الميراث في مجتمعنا.

 وشكر ناچي  كل من ساعده في تحقيق الفيلم اولا شركة VIU التي اختارت الفيلم لانتاجه، وكل فريق العمل الذي امن به وبالفيلم وساهم بطاقته وفنه لتحقيق الفيلم، معربا عن تمنياته  ان يجد الفيلم صداه عند الجمهور، لأنه يؤمن اولا واخيرا بأن الافلام للجماهير والسعادة الحقيقية لآي فنان هي ان يصل هذا الفن لاوسع نطاق من الجمهور.

معلومات عن المخرج ناچي إسماعيل :

ولد  ناچي إسماعيل عام 1983 في أحد أحياء القاهرة عين شمس، وبعد عدة اعوام انتقل مع عائلته إلى قريتهم في صعيد مصر بسوهاج حتى عاد إلى القاهرة للانضمام إلى المعهد العالي للسينما من 2001 إلى 2006.

وفي عام 2010، تم اختياره مع 20 مخرجًا من قبل جامعة جورج واشنطن للحصول على منحة دراسية حول كيفية صنع الفيلم الوثائقي. 

في النصف الثاني من عام 2012 أسس شركة رحالة للإنتاج والتوزيع، وهي شركة إنتاج تهدف إلى العمل على إنتاج أفلام منخفضة التكلفة ولكن بجودة جيدة، من خلال نظام إنتاج مختلف وطموح.

في عام 2013 قام  بكتابة وإخراج الفيلم الوثائقي القصير "أم أميرة". عرض الفيلم في برلينالة 2014 في مسابقة الأفلام القصيرة ليكون اول فيلم مصري يشارك في هذا القسم.

في عام 2016 كتب وأخرج الفيلم الروائي القصير "البنانوة، عُرض الفيلم في مهرجان دبي السينمائي. في عام 2021 كتب واخرج فيلمه القصير الثالث "ماما" والذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2022.

ويعمل ناچي الان على فيلمه الطويل الأول سكن للمغتربات. 

ماما فيلم ماما القاهرة مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

أول تعليق من برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

بينها القاهرة.. منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية على 11 محافظة | طقس اليوم

فرج عامر: كولر استمع لوكيل أعمال محمد محمود ونفذ إللي في دماغه.. تفاصيل

كنت تعبانة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

لمدة 4 شهور فقط .. خطوات إرسال سيارة بدون جمارك لـ مصر|التفاصيل كاملة

موضوعات متعلقة

سيبوه.. عمرو مصطفى يعتلي التريند في أقل من 24 ساعة

إصابة ميريام فارس و3 من فرقتها الموسيقية بـ كورونا

عود البخور.. ماجد المهندس يحصد ربع مليون مشاهدة في يوم بأغنيته الجديدة

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

حقيقة تعرض نجل منال سلامة لوعكة صحية

أخبار الفن| قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين.. فتح أزمة حسن شاكوش.. حقيقة قناة دينا للرقص

عقب رئاسة مصطفى كامل للنقابة.. تفاصيل إعادة التحقيق مع حسن شاكوش.. خاص

لم يتخذه هاني شاكر.. أول قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين| خاص

ترشيحاتنا

رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول : الخطيب كان لاعبا مميز ويستحق التتويج بالكرة الذهبية

النتائج مبشرة.. المالية: مشروعات الرقمنة رفعت الإيرادات الضريبية20٪ خلال 3 أشهر

في يومها العالمي .. حقائق صادمة حول غسل اليدين

غياب كورتوا.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض

دعوة رسمية لمصر للمشاركة بالهند .. ماذا تعرف عن قمة الـ 20؟

الصين تطلق صاروخا جديدا.. هل يصل إلى الفضاء بنجاح؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ادعولنا.. جيلان تنشر صور جديدة من حفل زفافها

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

لمحبي سلسلة "مارفل".. هاريسون فورد يقدم دور الشرير "ثاديوس" مالك الكون

بعد حفل زفافها.. 10 صور تكشف عن إطلالات جيلان علاء| شاهد

فيديو

سقوط أمطار| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. تغطية خاصة

بعد ظهورها في لبنان.. تعرف على أهم أعراض الإصابة بالكوليرا| فيديو جراف

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ