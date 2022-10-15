جامعة سوهاج تُشارك في ملتقى أعضاء مجالس الاتحادات الطلابية بالإسكندرية

شاركت جامعة سوهاج في ملتقى البرنامج التدريبي لأعضاء مجالس الاتحادات الطلابية بكليات الجامعات المصرية، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة، بالمدينة الشبابية بأبي قير بمدينة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة ، أن الملتقى يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل لخدمة وتنمية مجتمعاتهم، وإطلاعهم على ما يدور بالساحة العالمية من موضوعات وعلى رأسها التغيرات المناخية والأمن القومي والجمهورية الجديدة.

جامعة سوهاج تحرص على مشاركة طلابها جميع الفعاليات

وأضاف أن إدارة الجامعة تحرص على مشاركة طلابها في كافة الفعاليات والأنشطة التي تهدف الي دعم الأفكار البناءة وتنمية الانتماء الوطني لديهم، لبناء جيل مدرك لمسئولياته وواجباته نحو وطنه، وقادر على الإسهام في بناء التنمية المُستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.

وأشار صبري إبراهيم مدير رعاية الشباب المركزية إلى أن الجامعة شاركت بوفد ضم ١٤ طالب وطالبة من مختلف الكليات، مضيفاً ان الملتقي تضمن عدد من ورش العمل للتعريف بطبيعة عمل لجان الاتحادات الطلابية، وكيفية إدارتها،كما شمل أنشطة رياضية تنافسية وترويحية وجلسات فنية تثقيفية.

وأوضخ محمد يوسف مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بإدارة رعاية الشباب المركزية، أن برنامج الملتقى شمل ايضاً محاضرات توعوية بعنوان "لازم اتغير"، "التغيرات المناخية" وذلك في إطار استضافه مصر لمؤتمر المناخ في شهر نوفمبر القادم، "الوطن شرف"، النشاط الطلابي داخل الجامعات"، "ابداعات المصري القديم" و"الجمهورية الجديدة".

بالاضافة الى ورش عمل عن"إكتشاف الذات وتعلم المهارات" وأخرى تخصصية للجان الاتحادات الطلابية، وجلسات حوارية للخروج بالتوصيات، والتي حاضر بها نخبة من المتخصصين في أنشطة اللجان داخل الجامعات المصرية.