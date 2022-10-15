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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 600 ألف جنيه .. 5 سيارات موديل 2022 مناسبة للعائلات.. صور

5 سيارات موديل 2022
5 سيارات موديل 2022

يحتوي سوق السيارات المصري علي مختلف إصدارات السيارات موديل 2022، والتي تناسب مختلف أذواق المواطنين واحتياجاتهم وخصوصا فئة الشباب والعائلات، وتمتلك هذه السيارات مميزات وتكنولوجيات حديثة تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات، التي من شأنها توفير الراحة والأمان لسائق السيارة وركابها .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات موديل 2022 مناسبة للعائلات :

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1-ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

تحتوي سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022علي محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه قدرها 103حصان، وعزم اقصي للدوران 414 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 170 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 13.8 ثانية.

تقدم سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 بسعر يبدأ من 480 ألف جنيه، ويصل إلي 505 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022

2-جيتور X70 موديل 2022

تمتلك سيارة جيتور X70 موديل 2022 محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه قدرها 147 حصان، وعزم اقصي للدوران، 210 نيوتن/  متر، مقترن بعلية تروس أوتوماتيك ثمانية السرعات.

تبدأ أسعار سيارة جيتور X70 موديل 2022 من 509 ألف جنيه، ويصل إلي 549 ألف جنيه.

جيتور X70 موديل 2022

3-كيا جراند سيراتو موديل 2022

تستمد سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوه قدرها 130 حصان، وعزم اقصي للدوران 192 نيوتن/ متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات.

تأتي سيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 بسعر يبدأ من 469 ألف جنيه، ويصل إلي 579 ألف جنيه.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

4-سانج يونج تيفولى موديل 2022

جاءت سيارة سانج يونج تيفولى 2022 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوه قدرها 128 حصان، وعزم اقصي للدوران 160 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

تتوافر سيارة سانج يونج تيفولى 2022 بسعر يبدأ من 530 ألف جنيه، ويصل إلي 579 ألف جنيه.

سانج يونج تيفولى موديل 2022

5-شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022

تحصل سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو ، ينتج قوه حصانيه قدرها 156 حصان ، وعزم اقصي للدوران 260 نيوتن/متر، وتبلغ سعة خزان الوقود 53 لتر .

شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022

يتراوح سعر سيارة شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022 من 515 ألف جنيه، ويصل إلي 560 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2022 جيتور X70 موديل 2022 كيا جراند سيراتو موديل 2022 سانج يونج تيفولي موديل 2022 شانجان سي-اس-35-بلس موديل 2022

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