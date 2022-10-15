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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشاورات مصرية أمريكية حول الأوضاع في السودان وجنوب السودان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

عقد السفير هانى صلاح مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان مشاورات بصورة افتراضية مع بيتر لورد  نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون شرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان.

و أكد صلاح للمسئول الأمريكى على موقف مصر الداعم للسودان، ووقوف مصر على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، واحترامها لإرادة الشعب السودانى، والتطلع إلى أن تُسفر الجهود الأممية عن أرضية مشتركة لإقامة حوار بناء بين مختلف المكونات السودانية.

وتأتي المشاورات المصرية الأمريكية فى إطار الجهود المصرية لدعم الاستقرار في كل من السودان وجنوب السودان.


كما استعرض مساعد وزير الخارجية أوجه دعم مصر للسودان، مُشيراً إلى مشروع الربط الكهربائى بين البلدين، وكذلك الربط في مجال السكك الحديدية، بالإضافة إلى استمرار مصر فى تقديم المُساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والطبية للشعب السوداني الشقيق.


من جانبه، أكد المسئول الأمريكى على الاهتمام المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إزاء إعادة الاستقرار إلى السودان، والحفاظ على التوازن الاقتصادي والسياسي في المُجتمع، وإنجاح المرحلة الانتقالية من خلال التوافُق على أي من المُبادرات السياسية المطروحة للتسوية.


كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع فى جنوب السودان، مُعربين عن تطلعهما إلى إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الجنوب سودانى.

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