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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري روشن السعودي.. الطائي يحتج رسميا ضد الهلال لـ سبب غريب| تفاصيل

صدى البلد

تقدم نادي الطائي باحتجاج رسمي، ضد نظيره الهلال، إلى اتحاد الكرة السعودي؛ وذلك بعد المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم، في إطار منافسات دوري روشن السعودي.

ونجح نادي الهلال في الفوز على نظيره الطائي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي.

وقالت صحيفة “الرياضية ” السعودية، إن سبب الاحتجاج؛ هو ظهور 3 لاعبين من الهلال برقم واحد، وهو الرقم 9، وقميص غير معتمد، لا يحمل شعار الرابطة، ويتشابه مع قميص الحارس.

بينما أشارت صحيفة "اليوم" السعودية، إلى أن أطقم نادي الهلال، فُقدت في حافلة الفريق، قبل ساعات من بداية المباراة.

تفاصيل مباراة الطائي والهلال

افتتح أديون إيجالو أهداف المباراة في الدقيقة 39 لصالح فريق الهلال، ثم أضاف ميشيل ديلجادو الهدف الثاني في الدقيقة 50، وقلص جاي مبينزا الفارق في الدقيقة 57، بينما تعادل أمير سعيود لفريق الطائي في الدقيقة 64، ونجح علي آل بليهي في خطف الفوز والثلاث نقاط في الدقيقة 90، لصالح فريق الزعيم.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج سو، علي البليهي، ناصر  الدوسري .

خط الوسط: كويلار، مصعب الجوير، كاريلو، ميشيل دينجادو.

خط الهجوم: موسي ماريجا، إيجالو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الهلال السعودي المركز الثاني بشكل مؤقت من جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يأتي فريق الطائي في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

الهلال الطائي اتحاد الكرة السعودي دوري روشن السعودي تفاصيل المباراة

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