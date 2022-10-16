رضا عبد العال: نداي مكسب كبير للزمالك.. وجبهة المثلوثي وجابر ثغرة

أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق بأداء الجناح السنغالي إبراهيما نداي الوافد الجديد للزمالك، في مباراة القلعة البيضاء مساء أمس الأول أمام فلامبو بطل بوروندي، والتي انتهت بفوز الأبيض بخماسية مقابل هدف في إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN" : " بصمات ابراهيما نداي ظهرت مع الزمالك مبكراً ، حيث نجح اللاعب في تسجيل هدف وصناعة آخر لزميله أحمد سيد زيزو الذي سجل" هاتريك " في مرمى فلامبو بطل بوروندي ، كما أنه سيظهر بشكل أفضل في المباريات المقبلة للقلعة البيضاء".

و أضاف: " فيريرا لعب المباراة بتشكيل خاطئ ، بإصراره على التونسي حمزة المثلوثي في قلب الدفاع ، رغم وجود مصطفى الزناري الوافد الجديد من طلائع الجيش ، كما أن إشراك عمر جابر علامة استفهام كبيرة ، فالجبهة اليمنى بقيادة المثلوثي و جابر ، ثغرة كبيرة و نقطة ضعف سيعاني منها الزمالك كثيراً هذا الموسم ".