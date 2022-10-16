احمد السعدنى يشارك متابعيه بـ صور جديدة.. شاهد

شارك الفنان أحمد السعدني، متابعيه بـ صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة على اعجابهم .

يذكر أن كشف الفنان أحمد السعدني، تفاصيل تعرضه لوعكة صحية، مؤكدا أن حالته حاليا في تحسن كبير.



وأضاف أحمد السعدني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن السوشيال ميديا بقت كلها شائعات، وبقي الموضوع ممل ومش لطيف.

وتابع الفنان أحمد السعدني، أن السوشيال ميديا طلعت عليا شائعات اني سافرت واتجوزت.