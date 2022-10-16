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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احمد السعدنى يشارك متابعيه بـ صور جديدة.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان أحمد السعدني، متابعيه بـ صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة على اعجابهم . 

يذكر أن كشف الفنان أحمد السعدني، تفاصيل تعرضه لوعكة صحية، مؤكدا أن حالته حاليا في تحسن كبير.


وأضاف أحمد السعدني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن السوشيال ميديا بقت كلها شائعات، وبقي الموضوع ممل ومش لطيف. 

 

وتابع الفنان أحمد السعدني، أن السوشيال ميديا طلعت عليا شائعات اني سافرت واتجوزت.

الاعلامي رامي رضوان احمد السعدنى رامي رضوان انستجرام الفنان أحمد السعدني

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