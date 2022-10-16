أخبار الفن.. مصطفى حجاج يكشف سر نجاح غربلت البر.. وذكرى وفاة عمر الحريري و سعيد أبو بكر

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن مصطفى حجاج و ريهام سعيد وحسن الرداد وعمر الحريري:
هدية ربنا ليا.. مصطفى حجاج يكشف سر نجاحاته مع هاني محروس| فيديو
كشف النجم مصطفي حجاج تفاصيل تعاونه مع المنتج ومهندس الصوت هاني محروس والنجاحات الكبيرة خلال الفترة الماضية .
ريهام سعيد تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم ما بعد الجنون
انتهت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد من تصوير مشاهدها في فيلم ما بعد الجنون للمخرج عادل أديب.
إلغاء العرض الخاص لفيلم" تحت تهديد السلاح "في مصر ونقله لدبي
قررت الجهة المنتجة لفيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد ؛ إلغاء العرض الخاص في مصر وإقامته في دبي .
للعام الثاني على التوالي ..عبير صبري تتعاون مع ريهام حجاج في رمضان المقبل
تتعاون الفنانة عبير صبري مع الفنانة ريهام حجاج في الموسم الرمضاني المقبل للعام الثاني على التوالي .
ذكرى وفاة شيبوب السينما.. تعرف على قصة حب سعيد أبو بكر وماجدة
يتزامن اليوم 16 أكتوبر ذكرى وفاة الفنان سعيد أبو بكر الشهير بـ"شيبوب" في فيلم "عنتر" عام 1971 حيث تميز بأسلوب ضاحك وصوت فكاهي جعل جمهور كبير يعرفه، وقدم عددا من الأعمال سواء في السينما أو المسرح.