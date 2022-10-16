أخبار الفن.. مصطفى حجاج يكشف سر نجاح غربلت البر.. وذكرى وفاة عمر الحريري و سعيد أبو بكر

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن مصطفى حجاج و ريهام سعيد وحسن الرداد وعمر الحريري:



كشف النجم مصطفي حجاج تفاصيل تعاونه مع المنتج ومهندس الصوت هاني محروس والنجاحات الكبيرة خلال الفترة الماضية .



انتهت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد من تصوير مشاهدها في فيلم ما بعد الجنون للمخرج عادل أديب.

قررت الجهة المنتجة لفيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد ؛ إلغاء العرض الخاص في مصر وإقامته في دبي .

تتعاون الفنانة عبير صبري مع الفنانة ريهام حجاج في الموسم الرمضاني المقبل للعام الثاني على التوالي .



يتزامن اليوم 16 أكتوبر ذكرى وفاة الفنان سعيد أبو بكر الشهير بـ"شيبوب" في فيلم "عنتر" عام 1971 حيث تميز بأسلوب ضاحك وصوت فكاهي جعل جمهور كبير يعرفه، وقدم عددا من الأعمال سواء في السينما أو المسرح.